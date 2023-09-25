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Ekonomi

Kapasite kullanım oranı eylülde arttı

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, eylülde bir önceki aya göre 1,2 puan artarak yüzde 77,3 seviyesine çıktı.

11:14 . 25/09/2023 Pazartesi
AA
Arşiv

Arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.743 iş yeri tarafından eylül ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Yüzde 77,3'e yükseldi

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, eylülde bir önceki aya kıyasla 1,2 puan artarak yüzde 77,3'e yükseldi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 1,2 puan yükselerek yüzde 76,9 oldu.



#Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
#TCMB
#Kapasite Kullanım Oranı
22 dakika önce
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