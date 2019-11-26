Ekonomi Kapasitede 15 ayın zirvesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapasitede 15 ayın zirvesi

İç piyasada başlayan hareketlilik üretim çarkının daha hızlı dönmesini beraberinde getirdi. İmalat sanayii genelinde kapasite kullanım oranı kasımda bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 77,2'ye yükseldi. Bu oran, son 15 ayda görülen en yüksek seviye oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1786 iş yeri tarafından kasım ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. Anket sonuçlarına göre, son olarak geçtiğimiz ayın ağustos ayında görülen yüzde 77,8'lik orandan sonra imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, kasımda bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 77,2 ile 15 ayın zirvesine çıktı.

HİZMETE OLAN GÜVEN TAM

Kapasite kullanım oranlarının yanı sıra hizmet sektörü güven endekside kasımda yüzde 0,7 arttı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi ise yüzde 1,1 ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,9 azaldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre iş durumu ve hizmetlere olan talep endeksleri sırasıyla yüzde 2,9 ve yüzde 2,7 artarak 89,3 ve 87,6 değerlerine ulaştı. Hizmetlere olan talep beklentisi endeksi ise yüzde 2,9 azalarak 97,1'e geriledi. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, mevcut mal stok seviyesi ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 2,2 ve yüzde 2,5 azalarak 105,6 ve 103,1 değerlerini aldı. İş hacmi-satışlar endeksi ise yüzde 1,8 artarak 95'e yükseldi.

SİPARİŞ MİKTARINDA ARTIŞ

Reel Kesim Güven Endeksi, kasımda bir önceki aya göre 1,1 puan artarak 100,9 seviyesinden 102'ye yükseldi. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

MAAŞ ENDEKSİ YÜKSELİYOR

  • Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, bu yılın temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 geriledi. İstihdam endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 artış kaydetti. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 0,9, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,8 artarken, inşaat sektöründe yüzde 4 azalış gösterdi. Brüt ücret-maaş endeksi, temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,8 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 21, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 22,1 arttı, inşaat sektöründe yüzde 8,1 geriledi.

Motorinde 8 kuruş indirim: Bu geceden itibaren geçerli olacak
EKONOMİ
Motorinde 8 kuruş indirim: Bu geceden itibaren geçerli olacak
İki ülkeden ortak bildiri

İki ülkeden ortak bildiri

Suriye, Ortadoğu, Kıbrıs ve Filistin taahhütler yinelendi.
Her kılığa girmiş

Her kılığa girmiş

​37 ilde 210 dolandırıcılık olayının 64 yaşındaki şüphelisi yakalandı
Felaket önlendi

Felaket önlendi

Son dönemin en büyük patlayıcısı yakalandı.
Hazırlık<br> aşamasında imha

Hazırlık
aşamasında imha

​TSK ve MİT'ten ortak nokta operasyonu.
Yüz milyonlarca <br>Müslüman sizinledir

Yüz milyonlarca
Müslüman sizinledir

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Filistin mesajı.
Motorinde indirim

Motorinde indirim

Bu geceden itibaren geçerli olacak.

Ödüller <br>sahiplerini buldu

Ödüller
sahiplerini buldu

​Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri açıklandı.

Halid bin Velid <br>adı ile anılacak

Halid bin Velid
adı ile anılacak

Erdoğan, Türk askeri birliğini ziyaretinde konuştu.
Şah'ın ölümsüz aşkı:<br>Tac Mahal

Şah'ın ölümsüz aşkı:
Tac Mahal

Yapımında Türk mimarlar da bulunuyor.
Özür dilemeliler

Özür dilemeliler

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.
O sokak ve caddelere bıraktılar

O sokak ve caddelere bıraktılar

​Kadın cinayetlerine 'dijital karanfille' dikkati çekiyorlar.
CHP'den 'Beştepe'deki CHP'li açıklaması

CHP'den 'Beştepe'deki CHP'li açıklaması

​"Partide çete arayanlara gerekli cevap verilecek".
Ankara'da ilk S-400 testi

Ankara'da ilk S-400 testi

​MSB'den Ankara'daki F-16 uçuşları ile ilgili ilk açıklama.
Az para <br>çok iş

Az para
çok iş

​Lider Sivaspor'da futbolcuların maaşları şaşırttı.
O hırsız yakalandı

O hırsız yakalandı

22 yaşında kansere yenik düşen Kaan'ın hatıralarını çalmıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.