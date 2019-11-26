Kapasitede 15 ayın zirvesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1786 iş yeri tarafından kasım ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. Anket sonuçlarına göre, son olarak geçtiğimiz ayın ağustos ayında görülen yüzde 77,8'lik orandan sonra imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, kasımda bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 77,2 ile 15 ayın zirvesine çıktı.

HİZMETE OLAN GÜVEN TAM

Kapasite kullanım oranlarının yanı sıra hizmet sektörü güven endekside kasımda yüzde 0,7 arttı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi ise yüzde 1,1 ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,9 azaldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre iş durumu ve hizmetlere olan talep endeksleri sırasıyla yüzde 2,9 ve yüzde 2,7 artarak 89,3 ve 87,6 değerlerine ulaştı. Hizmetlere olan talep beklentisi endeksi ise yüzde 2,9 azalarak 97,1'e geriledi. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, mevcut mal stok seviyesi ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 2,2 ve yüzde 2,5 azalarak 105,6 ve 103,1 değerlerini aldı. İş hacmi-satışlar endeksi ise yüzde 1,8 artarak 95'e yükseldi.

SİPARİŞ MİKTARINDA ARTIŞ

Reel Kesim Güven Endeksi, kasımda bir önceki aya göre 1,1 puan artarak 100,9 seviyesinden 102'ye yükseldi. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

REKLAM

MAAŞ ENDEKSİ YÜKSELİYOR

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, bu yılın temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 geriledi. İstihdam endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 artış kaydetti. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 0,9, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,8 artarken, inşaat sektöründe yüzde 4 azalış gösterdi. Brüt ücret-maaş endeksi, temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,8 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 21, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 22,1 arttı, inşaat sektöründe yüzde 8,1 geriledi.