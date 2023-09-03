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Ekonomi

Kapıkule'de dev operasyon: Değeri 21,3 milyon lira

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 21,3 milyon lira olan 5 bin 338 oto yedek parçası ele geçirildi.

12:43 . 3/09/2023 Sunday
AA
Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Savcılığı nezdinde devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Savcılığı nezdinde devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gümrük muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri risk analiz çalışmaları çerçevesinde, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen tırı mercek altına aldı.

X-ray taramasına yönlendirilen tırda, şüpheli yoğunluklar tespit edildi. Bunun üzerine tır, fiziki aramaya tabi tutuldu.

Aracın dorsesinin alt kısmında, beyaz çuvallara gizlenmiş, 5 bin 338 oto yedek parçası ele geçirildi.

Oto yedek parçalarının piyasa değerinin ise toplam 21 milyon 347 bin lira olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Savcılığı nezdinde devam ediyor.


Modernize edilen Türkgözü Gümrük Kapısı Bakan Bolat'ın katıldığı törenle açıldı
Modernize edilen Türkgözü Gümrük Kapısı Bakan Bolat'ın katıldığı törenle açıldı

Türkiye'den Gürcistan'a geçilen ve TOBB tarafından modernize edilen Türkgözü Sınır Kapısı'nın açılışı Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla yapıldı. Bakan Bolat, "Gümrük kapılarının modernize edilmesinde TOBB ile işbirliği yaparak 13 tane gümrük kapısını modernize ettik. Gürbulak'ta çalışmalar devam ediyor. İnşallah onun da açılışını birlikte yapacağız. Birlikte Türkiye'mizin dış ticaretinin artması ve Türkiye'nin gerek ulaştırma koridoru, ticaret koridoru, transit ticaret koridoru olması noktasında çok önemli bir faaliyeti birlikte icra ediyoruz. Dış ticaretimiz ne kadar artarsa ülkeler arasındaki barış ve dostluk artacak, refah artacak. Ülkelerin büyümesi, zenginliği artacak" diye konuştu. 




#Ticaret Bakanlığı
#Kapıkule Gümrük Kapısı
#Operasyon
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