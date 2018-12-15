Kapıkule’de kuyruk bitiyor

Türkiye’nin Avrupa’ya açılan en önemli geçiş noktası Kapıkule - Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nın, Ticaret Bakanlığının ana gündem maddeleri arasında yer aldığını belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kısa süre içerisinde bakanlık tarafından atılan önemli adımlarla günlük 700-750 araç çıkışından son 3 ayda ortalama 950 araç çıkışı rakamlarına ulaşıldığını aktardı. Pekcan, artan ticaret hacmi sebebiyle Kapıkule yoğunluğunun üzerinde odaklanılan eylem alanları arasında yerini koruduğunu vurguladı. Kapıkule’nin karşı kapısı Kapitan Andreevo gümrük kapısında girişlerin 8 perondan 10 perona çıktığını belirten Pekcan, “ Kapıkule’de tır kuyruklarını azaltacak 2 ilave peron devreye girdi. Kapıkule’den tır çıkış sayısının bin 250 TIR’a çıkmasını bekliyoruz” dedi.

Ruhsar Pekcan

ALTERNATİF KAPI HAMZABEYLİ

Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki personel sayısı ve x-ray kapasitesinin artırıldığını, tır parkının kapasitesinin artırımı için de çalışma başlatıldığını ifade eden Pekcan, yükü hafifletecek bir alternatif olarak Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın genişletilmesi amacıyla çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Mevcut kapasitenin verimli değerlendirilebilmesi ve yoğunluğun anlamlı dağılımı için bitki karantinası ve veteriner kontrolüne tabi yük taşıyan araçlar dışındaki Bulgaristan varışlı araçların, 18 Aralık’ta Hamzabeyli Sınır Kapısı’na yönlendirilmeye başlanacağına işaret eden Pekcan, diğer taraftan Kapıkule Sınır Kapısı’nın tek durağa uygun bir şekilde yenilenmesi için projelendirme çalışmalarının tamamlandığını, en kısa sürede inşaat çalışmalarının başlayacağını açıkladı.

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