Ekonomi Kapılar 2022de açılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapılar 2022’de açılacak

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, İstanbul Finans Merkezi’ne ilişkin bütün sorunların halledildiğini çalışmaların hızlandığını söyledi. Aşan, “Geçen hafta yeni ihaleleri yaptık. İnşaatlar başladı ve 2020’nin sonunda bitirilecek. 2022’nin ilk çeyreğinde ise taşınmaları başlatmış olacağız” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Finans Merkezi
İstanbul Finans Merkezi

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, İstanbul Finans Merkezi’ne (İFM) ilişkin bütün sorunların halledildiğini söyledi. Göksel Aşan, 4. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nde yaptığı konuşmada, yeni ihaleleri yaptıklarını aktardı. Aşan, “Geçen hafta ihaleler tamamlandı. İnşaatlar başta olduğundan çok daha hızlı başlamış durumda. 2020’nin sonunda bitirmiş olacağız. 2022’nin ilk çeyreğinde de taşınmaları başlatmış olacağız” bilgisini verdi.

Prof. Dr. Göksel Aşan

DEĞER TÜRKİYE’DE KALDI

Türkiye’nin gelecek 10 yıl içindeki en önemli projesinin İFM olduğunu dile getiren Aşan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Biz oraya yeni bir oyuncu sokmasaydık bir Katarlı, Dubaili firmanın gelip orada yaratacağımız değeri alıp götürdüğü bir işe dönecekti. Buna gönlüm razı olmadı ve engelledim. Neticede oraya kendi oyuncumuzu yani Varlık Fonu’nu soktuk. İFM, sektörün dışında hiçbir firmanın bulunmadığı bir yer olacak. Bu durum network için de inanılmaz bir fırsat.”

AYAK SÜRENLER VAR

İstanbul Finans Merkezi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aşan, Ankara’dan İstanbul’a taşınmak istemeyen bürokrasi nedeniyle İFM projesine ayak direyenler bulunduğunu da aktardı. Aşan, İFM’yi bankalarla doldurmayacaklarını belirterek, “Orayı mümkün olduğunca bankacılık dışı sektörle dolduruyor olmamız lazım. Ama siz gelmezseniz doldurmak zorunda kalırız. Bir takım avantajlar ve teşvikler olacak. Üzerinde çalışıyoruz. Özellikle yabancılarla ortaklık yaparsanız çok değerli. Fintech firmaları muhakkak orada olmalı” bilgisini verdi.

DUBAİLİ FİRMALAR HEDEFTE

Aşan, coğrafi konumumuzla çok kolaylıkla Dubai’nin elinden finans merkezindeki firmaları alıp buraya getirmenin de mümkün olduğuna dikkat çekti. Aşan, “Ama bunun için çaba harcıyor olmamız lazım. Dönüşüm, refahın bütün coğrafyada yeniden nasıl dağıtıldığını belirliyor. Tüm dönüşümler ve refahın yeniden dağılımı barışçıl bir havayla olmuyor. Büyük dönüşümler ve bu dönüşümlerin getirdiği zenginlikteki kaymalar insanlık tarihinin en büyük en ızdıraplı dönemlerinin de müsebbipleri. Şu anda dünyanın yaşadığı böyle bir dönem. Bizim hem içinde yaşadığımız sürecin olabilecek bütün faydalarından istifade etmemiz gerekiyor hem de bu dönüşümün basit bir süreç olmadığının farkında olup stratejilerimizi belirlememiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

GLOBAL MERKEZ OLACAK

  • Alan içerisinde yapılacak düzenlemelerle sadece hedef bölge global merkez haline getirilmeyecek. Aşan, “Bütün İstanbul’u global finans merkezi haline getirmek için çalışıyoruz. Alan içerisinde yapacağımız hukuki düzenlemelerle de alanı cazip hale getireceğiz” dedi. Aşan, “Bizim halkımızda finansal okur yazarlık yok” algısının çok büyük bir yanılsama olduğunu belirterek, yaptıkları bir araştırmanın sonuçlarını açıkladıklarında bunun görüleceğini söyledi.

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