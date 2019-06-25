Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi Kaplan Faiz indirim için çok erken
DÜNYA EKONOMİSİ

Kaplan: Faiz indirim için çok erken

Dallas Merkez Bankası (Fed) Başkanı Robert Kaplan, faiz indirimi kararı vermek için "henüz çok erken" olduğunu vurguladı.

Haber Merkezi DHA
Robert Kaplan
Robert Kaplan

Yazdığı bir raporda, "Bu aşamada, bu sorunun çözümü için bir karar vermek için çok erken olduğunu düşünüyorum" diyen Kaplan, Çin ile ticaret sorunlarının yaşandığı bir dönemde yapılacak bir faiz indiriminin olası etkileri konusunu daha yakından incelemek gerektiğinin altını çizdi.

Yükselen belirsizliklerin özellikle son yedi haftadır daha da yoğunlaştığına dikkat çeken Kaplan, faiz indirimnin gerekip, gerekmediğini karar vermek için biraz beklemenin daha akıllıca olacağını savundu.

Faizlerde bir değişikliğe gidilmeden önce sabırlı olmanın ve ekonomideki gelişmelerin izlenmesi gerektiğine dikkat çeken Kaplan, "Faizlerde bir indirim gerektiğine, küresel büyüme belirsizliklerinin ABD'nin ekonomik büyümesine zarar verip vermeyeceğine karar vermek için çok erken" diye uyardı.

Faiz oranlarının 'nötr' düzeye yakın olduğunu belirten Kaplan, kendisinin faizler konusunda bir karar vermeden önce birkaç hafta, ay ABD ekonomisi ve global ekonomiyi, finansal gelişmeleri ve koşulları yakından izleyeceğinin altını çizdi.

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