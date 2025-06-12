KAPLAN ilk kez Endonezya'da sergilendi

FNSS'den yapılan açıklamaya göre, Endonezya Ordusu için PT Pindad ile birlikte KAPLAN MT (HARIMAU) Orta Ağırlık Sınıfı Tank Seri Üretimi Uzun Dönemli İşbirliği Sözleşmesi kapsamında üretilen tanklar 2024 yılında kullanıcıya teslim edildi.

Türkiye'nin ilk tank sınıfı ihracatının gerçekleştirildiği bu projede yakalanan başarı, Endonezya Savunma Bakanlığının "Paletli Personel Taşıyıcı programında" da tercihini FNSS ve PT Pindad'dan yana kullanmasında önemli bir rol oynadı.

Bu kapsamda, 2024 yılında PT Pindad ile Endonezya Savunma Bakanlığı arasında 30 ton sınıfı paletli personel taşıyıcı araç ihtiyacını karşılamak üzere sözleşme imzalandı.

KAPLAN ZPT'nin prototipi, Indo Defence Expo ve Forum 2025'te PT Pindad standında ilk kez sergilendi.

İmalat faaliyetlerinin yıl içerisinde başlaması beklenen projede, ilk araç Türkiye'de FNSS tesislerinde, ikinci araç ise Endonezya'da PT Pindad tarafından üretilecek. Teslimatlarının 2026 yılı sonunda yapılması planlanan araçlar son kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanarak, testleri FNSS ve PT Pindad tarafından Türkiye ve Endonezya'da gerçekleştirilecek.

Gelişmiş beka kabiliyeti ve modüler yapı

KAPLAN ZPT'nin tasarım mimarisi; gelişmiş balistik koruma, sınıfının en iyisi mayın koruma sistemleri ve ateş gücü ile muharebe sahasında üstün bir beka kabiliyeti sağlıyor. Araç, FNSS'nin paletli araç tasarımındaki deneyim ve üstünlüğünün yansımalarını taşıyor, KAPLAN MT'nin geliştirilmesi sırasındaki tüm iyileştirmeleri barındırıyor.

Araç; nişancı, sürücü ve komutan dahil olmak üzere toplam 13 personel taşıma kapasitesine sahip. Asfalt/stabilize yollarda veya engebeli arazi koşullarında yüksek hızda hareket etme kabiliyetine sahip olan araç ,her türlü iklim koşuluna dayanıklı şekilde görev yapıyor. Araç, Muharebe Sahası Yönetim Sistemi ve mürettebat için hem gündüz hem de gece görüşü sağlayan 360 derece durumsal farkındalık kameraları gibi farklı görev ekipmanlarının kolay entegrasyonuna izin veren açık mimarili bir araç elektroniği altyapısına sahip bulunuyor.





Saatte 70 kilometrenin üzerinde hıza ulaşabilen ve 450 kilometreyi aşan operasyonel menzile çıkan araç, yakıt ikmaline ihtiyaç duymadan uzun mesafeli intikallere olanak tanıyor.

KAPLAN ZPT, muharebe sahasının değişen tehditlerine karşı etkili bir çözüm sunmak üzere modüler beka sistemleri ile donatıldı. Balistik, mayın ve el yapımı patlayıcı tehditlerine karşı koruma paketlerine sahip. KAPLAN ZPT ayrıca tanksavar füzeleri ve roket güdümlü el bombalarına karşı aktif koruma sistemi seçeneği de sunuyor.





KAPLAN ZPT, insanlı veya insansız kule sistemleri için olası entegrasyon seçenekleri ile tasarlandı. Araç, hafif ve orta kalibrelerin yanı sıra 120 mm havan ve ATGM kuleleri ve silah sistemleri ile donatılabiliyor.

Bu modüler tasarım, KAPLAN ZPT'nin mekanize piyade, keşif, komuta ve kontrol, kuvvet koruma, tıbbi tahliye, kurtarma, muharebe mühendisliği ve doğrudan veya dolaylı ateş desteği gibi çeşitli görevleri yerine getirmek üzere yapılandırılmasına olanak tanıyor.







