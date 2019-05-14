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Ekonomi Kara Şahinin motoru tamam
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kara Şahin’in motoru tamam

Eskişehir’de kurulu TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) tarafından üretilen ve “Yerli Kara Şahin” helikopterlerine güç verecek ilk T700-TEI-701D motoru, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’ye (TUSAŞ) teslim edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İlk T700-TEI-701D motorunun teslimi ve Turboşaft Ar-Ge Test Merkezi’nin temel atma törene yapıldı. Daha sonra Demir ve bera berindekiler, Yerli Kara Şahin helikopterine güç verecek T700-TEI-701D motorunu test etti.
İlk T700-TEI-701D motorunun teslimi ve Turboşaft Ar-Ge Test Merkezi’nin temel atma törene yapıldı. Daha sonra Demir ve bera berindekiler, Yerli Kara Şahin helikopterine güç verecek T700-TEI-701D motorunu test etti.

TEI’dan düzenlenen Turboşaft Ar-Ge Test Merkezi Binaları Temel Atma Töreni ile T700-TEI-701D Motoru Teslim Töreni’ne katılan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye’ye adım atan, yatırım yapan ve ortaklıklara giren firmaların kesinlikle pişman olmayacaklarını söyledi.

HIZLI, ÇEVİK, ATAK BİR SÜREÇ

Türkiye’nin motor tasarımıyla ilgili belirli adımları atmaya başladığını hatırlatan Demir, milli helikopter ve ATAK helikopterinin motoru olabilecek motorun çalışmalarının devam ettiğini vurguladı. Demir, bu tür çalışmaların uzun süre aldığını dile getirerek, bu süreçte hızlı, çevik ve atak olmaları gerektiğine işaret etti. Demir, ilkenin sadece turboşaft motora değil, turboprop, turbojet ve turbofanlara da ihtiyacı olduğunu belirtti. Demir, “Bu konuda gerekli irade, enerji ve potansiyel var. TEI çok yetenekli bir üretim şirketi olmakla beraber tasarım faaliyetlerini ve kabiliyetlerini de geliştirdi” dedi.

BÜYÜK BİR DEĞİŞİM

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak da, “TEI’nın hepimiz için özel bir yeri var. Binlerce çalışanıyla ilimizin, ülkemizin yüz akı olan TEI, birbiri ardına başarılı projelere imza atmaktadır. Ülkemizi, ilimizi ve milletimizi gururlandırmaktadır. Bugün de ‘Yerli Kara Şahin’ helikopterlerine güç verecek motorun teslimine şahitlik ediyoruz. Ülkemizin bunu yapabilecek teknik ve teknolojik birikime sahip olması, yetişmiş insan gücü varlığıyla çok daha büyük projelerin hayata geçirilmesinin çok uzak olmadığını da gösteriyor” ifadelerini kullandı.

ZAMANINDA TESLİM SÖZÜ

  • TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit de “Yerli Kara Şahin” helikopterlerinin TUSAŞ, TEI ve ASELSAN iş birliğiyle uçurulacağını belirtti. Akşit, helikopterlere güç verecek 236 adet T700-TEI-701D motorunun belirlenen süre zarfında Türk ordusuna teslim edileceğini kaydetti.

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