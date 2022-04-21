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Ekonomi Karadeniz gazı 2023te sisteme verilecek Silivri ve Tuz Gölü altında depolar oluşturuldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Karadeniz gazı 2023'te sisteme verilecek: 'Silivri ve Tuz Gölü altında depolar oluşturuldu'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaptığı açıklamada "2022, bor cevherinin daha fazla uç ürüne dönüştüğü bir yıl olacak" ifadelerini kullanırken bor karbür tesisinin devreye gireceğini ifade etti. Ayrıca Bakan Dönmez Karadeniz gazının 2023 yılının ilk aylarında sisteme dahil edileceğini de belirterek "Silivri'de ve Tuz Gölü'nün altında depolar oluşturduk" diye konuştu.

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Haber Merkezi AA
Karadeniz gazı 2023te sisteme verilecek: Silivri ve Tuz Gölü altında depolar oluşturuldu
Gelecek yılın ilk çeyreğinde Karadeniz'de çıkarılacak doğal sisteme verilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Bakanlık'ta düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'de enerjide dışa bağımlılığı büyük ölçüde azaltacak prestijli çalışmalar yapıldığını ifade etti.

"2023'TE KARADENİZ GAZI SİSTEME VERİLECEK"

  • Gelecek yılın ilk çeyreğinde Karadeniz'de çıkarılacak doğal gazın sisteme verileceğini anımsatan Dönmez, yenilenebilir enerjide kapasitenin daha da artırılması ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinin de devreye alınmasıyla, enerjide yeni bir döneme girileceğini söyledi.

AA

"SİLİVRİ VE TUZ GÖLÜ'NÜN ALTINDA DEPOLAR OLUŞTURDUK"

Dönmez, doğal gaz ve petrol aramalarında kullanılacak dördüncü sondaj gemisinin gelecek aylarda Türkiye'ye ulaşacağını dile getirerek, "Doğal gazda olası krizlerde sorunları azaltmak çerçevesinde, gazın depolanması için Ertuğrul FSRU doğal gaz depolama gemimizi devreye aldık. Ayrıca Silivri'de ve Tuz Gölü'nün altında depolar oluşturduk." diye konuştu.

Bor madeni
Bor madeni

"2022 BOR YILI OLACAK"

Bakanlığın, vatandaş ve yatırımcılara sunduğu hizmeti makul bir sürede tamamlamak için azami işlem süreleri belirlediğini aktaran Dönmez, "Vatandaş ve yatırımcıya dönük olarak sunduğumuz toplam 607 hizmetin iş başına sonuçlanma gün sayısı 52 seviyesindeydi. Yaptığımız çalışmayla hizmet süresi iş başına sonuçlanma gün sayısını 30 güne indirilmesine kadar verdik. Böylece iş süreçlerimize yüzde 42'lik bir iyileştirme getirmiş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, bor madeninde uç ürün ve yüksek teknoloji adımların sonuçlarını almaya başladıklarına dikkati çekerek, "Yüksek teknoloji ürünlerinde batarya teknolojisinde kullanılan lityum üretimi de Ar-Ge mühendislerimizin gayretiyle başladı. 2022, bor cevherinin daha fazla uç ürüne dönüştüğü bir yıl olacak. Bor karbür tesisimiz devreye girecek. Ayrıca ferro bor tesisi ve tam kapasite üretim yapacak yeni yerli lityum tesislerimizin temelini atacağız. Nadir toprak elementleri üretecek pilot tesisimizin kurulumuna da bu sene başlayacağız." ifadelerini kullandı.

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Karadeniz gazı2023te sisteme verilecek

Karadeniz gazı
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