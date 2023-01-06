Ekonomi Karadeniz gazında geri sayım sürüyor Karadaki tesisin ilerleme oranının yüzde 90a çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Karadeniz gazında geri sayım sürüyor: Karadaki tesisin ilerleme oranının yüzde 90’a çıktı

Zonguldak’ta Filyos Gaz İşleme Tesisinde incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, mart sonuna kadar Karadeniz’in altındaki gazı millete sunmak arzusunda olduklarını söyledi. Bakan Dönmez, karadaki tesisin ilerleme oranının yüzde 90’a çıktığını aktardı.

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Haber Merkezi İHA
Karadeniz gazında geri sayım sürüyor: Karadaki tesisin ilerleme oranının yüzde 90’a çıktı
Çalışmalar hakkında son gelişmeleri değerlendiren Bakan Fatih Dönmez, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen ve Ahmet Çolakoğlu, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ile birlikte Filyos Gaz İşleme Tesisinde incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında son gelişmeleri değerlendiren Bakan Fatih Dönmez, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ÇEPNİ başarıyla yerleştirildi: Karadeniz gazında bir aşama daha geçildi
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TPAOnun Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, söz konusu ekipmanın deniz tabanına yerleştirilmesine ilişkin görüntülere yer verildi.
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Söz konusu paylaşımda, Enerji bağımsızlığımıza doğru adım adım...Gaz toplama ve dağıtım haznesi ÇEPNİ, Sakarya Gaz Sahasının ikinci üretim merkezinde, deniz tabanına başarıyla yerleştirildi. ifadeleri kullanıldı.
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Sakarya Gaz Sahasındaki son güncellemeler ve Çaycuma-1 kuyusundaki 58 milyar metreküplük yeni keşifle, Karadenizdeki rezerv 710 milyar metreküpe ulaşmıştı.
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ÇEPNİ başarıyla yerleştirildi: Karadeniz gazında bir aşama daha geçildi
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası'nın ikinci üretim merkezinde gaz toplama ve dağıtım haznesi görevi yapacak "Çepni"nin deniz tabanına indirildiğini duyurdu.


Yılın ilk haftasında en büyük projelerden olan Karadeniz Doğalgaz Sahası’nda olduklarını ifade eden Bakan Dönmez, kara ve denizdeki çalışmaları aktardı. Karada yüzde 80 seviyesindeki ilerleme oranının yüzde 90’a ulaştığını anlatan Fatih Dönmez, şöyle dedi:
  • "Yılın ilk haftasında en büyük projelerimizden Karadeniz doğalgaz sahasındayız. Arkamızda görmüş olduğunuz tesis Karadeniz’den çıkan gazı işleme üzerine kurulmuş, inşaatı devam eden bir tesisimiz bildiğiniz gibi. En son yine 2 hafta önce buraya bir grup gazeteci ile gelmiştik. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Enerji Komisyonu üyelerini ağırlamıştık. Bugün de yine misafirlerimiz var. Sahada o tarihlerde aşağı yukarı yüzde 80 mertebesinde olan karadaki yapım tesisiyle alakalı ilerleme oranı yüzde 90’lara çıkmış durumda. Deniz tarafında da şu anda 50’yi aşkın yerimizde yapım çalışmaları devam ediyor. Deniz tabanındaki montaj çalışmaları tamamlandı. Orada artık tez çalışmalarına başlıyoruz. İnşallah artık 100’üncü yılımıza da girdik. Daha önce de söylediğimiz gibi hedefimiz bir aksilik çıkmadığı takdirde mart sonuna kadar bu projeyi tamamlayıp Karadeniz’in altındaki gazı milletimize sunmak arzusundayız. Tabi çalışmalar hızlandıkça da istihdam ettiğimiz çalışan sayımız doğal olarak artıyor. O tarihte toplam karada ve denizde 7 bin 508 kişi çalışıyordu. Şu anda sadece karada çalışanların sayısı 7 bine yaklaştı ve 2 bin 500 civarında da deniz tarafında çalışanımız var. Onlarla birlikte 9 bin 10 bandına doğru süratle ilerliyoruz. Tam pik dönemdeyiz. Bu aralar artık yaptığımız çalışmaların test ve deneme çalışmaları yapılacak tamamlanacak. Yurt içinde yurt dışında birçok uzman kişi sahada daha fazla hizmet vermeye başlayacak. Ben tekrar bu çalışmamıza iştirak eden başta genel başkan yardımcımız olmak üzere, bölge milletvekillerine, sayın valimize, Türkiye Petrolleri genel müdürleri ve çalışanlarına da teşekkürlerimi sunuyorum."

AA

"Türkiye Yüzyılı’na çok büyük katkı sağlayacak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise 2.5 yıldır süren hummalı çalışmaları hatırlatarak şöyle konuştu:

  • "Yaklaşık 2.5 yıldan beri bu alanda hummalı bir çalışma var. Son aşamasına geldiğimiz bu süreçte 7 bine yakın test yapılması gerekiyor. Bu test sonucunda bu doğalgazımız milletimizle buluşacak. Ben bu aşamaya kadar olan hummalı çalışmalarından dolayı Bakanlığımıza, TPAO Genel Müdürümüz ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçteki çalışmalar için de başarılar diliyorum. Gerçekten güçlü bir irade, güçlü bir liderlik güçlü bir hükumet sistemi, güçlü bir devletin ne anlama geldiğini çok net bir şekilde görüyoruz. Çünkü bu doğalgazın çıkartılıp milli sisteme getirilmesi bir milli şirket tarafından TPAO tarafından yapılması dahi başlı başına gerçekten üzerinde durulması gereken ifade edilmesi gereken bir nokta. Diğer taraftan inşallah Türkiye Yüzyılı’nda biz enerjinin yüzyılı Türkiye Yüzyılı olacak. Türkiye enerjisini büyük oranda dışa bağımlılıktan giderecek olarak değerlendiriyoruz. Bu noktada Karadeniz doğalgazımız doğalgazda dışa bağımlılığı yüzde 30-40 pik noktaya geldiğinde giderecek bir noktaya doğru götürecek, çok büyük katma değer sağlayacak. Çok büyük üretim de bize ciddi anlamda yol sağlayacak bir imkan ortaya koyacak. Türkiye Yüzyılı’na katkılarından dolayı Bakanlığımıza ve milletimize hayırlı olsun diyorum. 2023 Mart’ta Rabbim bize açılış yapmayı nasip etsin."

Gabar Dağı'ndan petrol fışkırıyor: Çalışmalar havadan görüntülendi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın 12 Aralık 2022de Gabar Dağında 150 milyon varillik net petrol rezervine sahip saha keşfedildiğini, 2022de karada yapılan en büyük 10 keşiften biri olan bu sahadaki rezerv değerinin yaklaşık 12 milyar dolar olduğunu açıklamasının ardından bölgede çalışmalar aralıksız sürüyor.
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Şırnakın İdil ilçesinde 2019da PKKlı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Astsubay Esma Çevikin isminin verildiği bölgede, petrol üretimi hummalı şekilde devam ediyor.Terörden temizlenen Gabar Dağı eteklerindeki Akçay ve Kayaboyun köylerinin bulunduğu bölgede yürütülen çalışmalar helikopterden görüntülendi.
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Petrol ile arazilerimiz değer kazandıKayaboyun Köyü Muhtarı Hakan Vural, Petrolün bulunmasıyla son 1 yılda arazilerimiz değer kazandı. Örneğin 10 bin olan dönüm bedeli şu an 30 bin lira oldu. dedi.Köy halkının çok sevinçli olduğunu belirten Vural, Yıllardır çok huzursuz bir ortamda yaşadılar. Petrol onlara umut oldu. Çocuklarımız eskiden top tüfek seslerinden yataklarından ağlayarak uyanıyorlardı. Şimdi ise gayet mutlu ve huzurluyuz. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederiz. diye konuştu.İki yıl öncesine kadar arpa, buğday ve yulaf ektikleri arazilerden şimdi petrol çıktığını dile getiren Vural, bunun mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
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Bölgemiz, bizim için büyük bir nimetÜç yıl önce yapılan sismik araştırmalardan sonra köylülerde bir beklenti oluştuğunu anlatan Vural, şunları söyledi:Köy halkı olarak bu gelişmeden mutluyuz. Herkeste bir heyecan var. Artık köye petrol tankerleri geliyor. Yıllardır bu huzuru ve mutluluğu bekliyorduk. 30 yıldır bunun özlemini yaşıyorduk. Nihayet gerçekleşti. Belki de vatandaşın duası kabul oldu. Bölgemiz, bizim için büyük bir nimet. Ülkemizin ekonomisi için de güzel bir gelişme. Bugün bölge kaliteli petrolle ses getiriyor.
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Köylülerden Şahiye Edis de petrolün köylerinde çıkmasının mutluluğunu yaşadıklarını, bunun bölgeye ve köye faydalı olacağına inandığını belirtti.Edis, Çocuklarımız batıya gidip çalışacağına burada yapılacak tesislerde iş bulur. Daha önce buralarda hep çatışma vardı, huzurumuz yoktu. Şimdi çok güvendeyiz. Eski kötü günler geride kaldı. Petrolün çıkmasıyla buralar daha güzel olacak. ifadelerini kullandı.
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Petrol insanlara iş kapısı olacakAkçay köyünde yaşayan Nimetullah Tanrıverdi de ekim yaptıkları alanların altındaki zenginlikleri tahmin edemediklerini söyledi.
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TPAOnun çalışmalarıyla köylerindeki bereketi anladıklarını belirten Tanrıverdi, şunları kaydetti:40 yıldır buradaki insanlar çok acı çekti. Çıkan petrolün bölge ve kente büyük yarar getireceğini düşünüyoruz. İnşallah petrol buradaki insanlarımıza iş ve aş olur. Daha önce buradaki gençler mevsimlik işçi olarak başka illere gidiyorlardı, artık en büyük iş yanı başımızda. Bunun onlara iş kapısı olacağını umut ediyoruz. Petrol insanlara iş kapısı olacak.
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TPAOnun Twitter hesabından 31 Aralıkta yapılan paylaşımda, Türkiyenin en çok üreten petrol sahasının artık Şırnakta olduğu belirtilerek, Şehit Esma Çevik-7 kuyusu 1,613 vpe (varil petrol eş değer) ilave üretimle toplam 7 bin 714 vpe günlük üretime ulaştı. ifadeleri kullanılmıştı.
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Gabar Dağı'ndan petrol fışkırıyor: Çalışmalar havadan görüntülendi
Şırnak'ın Gabar Dağı eteklerinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca (TPAO) yürütülen petrol üretim çalışmaları havadan görüntülendi. Kayaboyun köyü Muhtarı Hakan Vural, "30 yıldır bunun özlemini yaşıyorduk. Nihayet gerçekleşti. Belki de vatandaşın duası kabul oldu. Bölgemiz, bizim için büyük bir nimet. Ülkemizin ekonomisi için de güzel bir gelişme. Bugün bölge kaliteli petrolle ses getiriyor" dedi.
Turkey değil Türkiye

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Pik dönemdeyiz

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