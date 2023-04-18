Karadeniz gazının vanası açıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz doğal gazını iletim hattına verecek vananın açıldığını söyledi. Sakarya gaz sahasında çıkarılan ilk doğal gazın iletim hatlarına basılmaya başlandığınıa dikkat çeken Dönmez, gazın bugün karaya ulaşmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Arefe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Karadeniz doğal gazı projesinin ilk fazını açacaklarını belirten Bakan Fatih Dönmez, “Kuyulardan vanaları açarak deniz altındaki ana iletim hattına gazı basmaya başladık. 30 saatte karaya çıkacak. Bugün onu karaya çıkaracağız” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez.

İLK ETAPTA 10 KUYU

İlk etapta 10 kuyunun üretime alınacağını belirten Dönmez, “Kuyu sayısını 3 yıl içinde 40 milyon metreküpe kadar çıkaracağız. İkinci faz bitince tüm konutların gaz ihtiyacını karşılayabileceğiz. Faz 3 ile üretim miktarımız 60 milyon metreküpe çıkacak. Faz 3'ün planlaması 2028 yılı. Takvim henüz netleşmedi” diye konuştu.

DOĞAL GAZ FİYATINDA İNDİRİM MÜJDESİ YOLDA

Doğalgaz fiyatlarına ilişkin değerlendirme yapan Enerji Bakanı, "Gazı sisteme verdikten sonra vatandaşlar faydayı fiilen yaşayarak görecek. Cumhurbaşkanı’mızın müjdeleri olacak. İthal ettiğimiz gazı hala konuta sübvansiyon uygulayarak veriyoruz. Daha ekonomik bir şekilde vatandaşa yansıtacak bir müjdeyi paylaşacağız" değerlendirmesinde bulundu.

KARADENİZİ KARIŞ KARIŞ ARIYORUZ

Enerji Bakanı Dönmez, doğal gaz arama çalışmalarına ilişkin de şu bilgileri verdi: "Orta Karadeniz'de sismik çalışmaları tamamladık. O verileri değerlendiriyoruz. Doğu Karadeniz ile alakalı çalışmalar devam ediyor. Karadeniz’in batısından doğusuna kadar her alanı tek tek karış karış arıyoruz. Ümitliyiz. Batı Karadeniz'deki keşif potansiyelin yüksek olduğunu gösteriyor. Karadeniz'in potansiyeli yüksek, biz bunu görüyoruz."

GABAR’DA HEDEFİMİZ GÜNLÜK 20 BİN VARİL

Petrol üretim çalışmalarına değinen Dönmez, "Gabar'da kış şartları devam ediyor. 1-2 hafta içinde ilk neticeleri almaya başlarız. Müjdeli haberi paylaşırız. Oraya yakın keşfimiz vardı, orada 6-7 kuyuda 7 bin varilin üzerine çıktık. Bu yıl içinde hedefimiz 15 kuyuya ulaşmak. Üretimi de 15-20 bin variller bandına getirmeye çalışacağız. Türkiye'nin 100. yılında günlük 100 bin varil üretimi gerçekleştirmiş olacağız. Gabar'daki saha Esma Çevik'ten çok daha büyük" ifadelerini kullandı.

AKKUYU’YA İLK YAKIT 27 NİSAN’DA GELİYOR

Akkuyu Nükleer Santral'ine ilk nükleer yakıtın 27 Nisan’da geleceğini söyleyen Dönmez, 2024'te ilk üniteyi devreye almayı hedeflediklerini belirtti.

Financial Times: Türkiye’nin en iddialı projesi

İngiltere merkezli Financial Times, Türkiye’nin, büyük Karadeniz doğalgaz keşfi kapsamında ilk teslimatı yapacağını yazarken, “Türkiye’nin en iddialı enerji üretim projesi” ifadesini kullandı. Gazete tarafından tesiste üretilen gazın bir kısmının ihraç edileceği belirtilerek, Avrupa gaz piyasasının bu noktada iyi bir potansiyele sahip olduğu vurgulandı.







