Karadeniz gazıyla mayıs ayında 5,9 milyar liralık fatura karşılanacak

Karadeniz gazı rezervinin ilk açıklandığı günden, karaya çıkartılmasına kadar geçen süreç, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı açısından çok önemli. Türkiye, bu kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz gazının devreye girmesi ile ilgili verdiği müjdeyle sevindi.

Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan ise gündemde olan gaz kaynağının hanelere bağlanması ile birlikte oluşabilecek avantajlara ait rakamları paylaştı.

"Yerli doğalgaz kısa süre içinde tüketicilerle buluşturulacak"

Arslan'a göre, yaklaşık 10 bin personelin gayretli çalışmasıyla yerli doğalgaz kısa süre içinde tüketicilerle buluşturulacak ve Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde işlenerek kullanıma hazır hale getirilecek.

Karadeniz doğalgazı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaktığı meşale ile karaya ulaştırılmaya başladı

Türkiye'de son 10 yılda yapılan yatırımlarla iletim ve dağıtım şebekesinin fiili kapasitesinin maksimum doğalgaz talebini karşılayacak düzeye ulaştığına işaret eden Arslan, 2022 sonu itibarıyla Türkiye'de doğalgaz dağıtım şebeke uzunluğunun 180 bin kilometrenin üzerinde olduğunu dile getirdi.

"Ülkemiz enerji piyasası için bir milat"

Arslan, yerli doğalgazın sisteme verildikten sonra mevcut dağıtım şebekesi vasıtasıyla tüketicilere ulaştırılacağını belirterek, süreci şöyle anlattı: "Yerli doğalgaz en kısa sürede hanelerde kullanılmaya başlanacaktır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilk planlamasına göre yerli doğalgaz mayıs ayında tüketicilerle buluşacak. Bu gelişme ülkemiz enerji piyasası için bir milat niteliği taşıyor.

"Doğalgaz alternatiflerinden 2-3 kat daha ucuz"

Doğalgazın hem ısınmada hem de sıcak su ve pişirme amaçlı kullanımda kömür, LPG gibi alternatif yakıtlara kıyasla yaklaşık 2-3 kat daha ucuz olduğunu vurgulayan Arslan, 2022 yılında bir hanenin yıllık doğalgaz giderinin 6 bin lira civarında olduğunu söyledi.

"Yerli doğalgaz maliyeti piyasa fiyatlarına kıyasla düşük kalacak"