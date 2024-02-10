Karadeniz keşiflerine yenilerini eklemek için çalışmalar 2024'te de hız kesmeyecek: Türkiye Karadeniz'de büyük bir balık yakaladı

ABD kaynaklı bazı jeolojik araştırma verilerine göre Karadeniz'de 1 trilyon metreküp civarında doğal gaz rezervi olduğunun belirtildiğini aktaran Karataş, "Türkiye'nin bu potansiyelin daha 710 milyar metreküpünü bulduğunu düşündüğümüzde, ümitvar olmak için çok neden var. Yapılması planlanan çalışmalar netice verecektir." dedi.