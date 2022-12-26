Ekonomi Karadeniz tahılı Avrupaya gitti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Karadeniz tahılı Avrupa'ya gitti

Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaş nedeniyle tahıl krizi baş gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen yoğun bir diplomasi trafiği sonrasında Ukrayna’dan tahıl sevkiyatı yeniden başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Karadeniz tahılı Avrupaya gitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen yoğun bir diplomasi trafiği sonrasında Ukrayna’dan tahıl sevkiyatı yeniden başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "tahıl koridoru"nda taşınan yük miktarıyla ilgili açıklama yaptı. 1 Ağustos-25 Aralık'ta 585 geminin Ukrayna'nın Odesa, Chornomorsk ve Yuzhne şehirlerindeki limanlardan yüklü olarak hareket ettiğini belirten Karaismailoğlu, "Toplam taşınan yük miktarı 15 milyon 80 bin tonu aştı. Gemilerle arpa, buğday, soya, ayçiçeği küspesi, buğday kepeği, bezelye, ayçiçeği çekirdeği, işlenmiş karışık gıda, şeker pancarı, ayçiçek yağı, kanola tohumu, mısır ve soya yağı olmak üzere 13 farklı çeşit yük taşındı" dedi. Karaismailoğlu, 585 geminin 200'ünün Türk bayraklı, sahipli veya işletenli olduğunu bildirerek, 585 geminin 171'inin yüklerini Türkiye limanlarına getirdiğini belirtti.

Ülke limanlarına gelen gemilerin taşıdığı toplam yükün ise 2 milyon 247 bin 564 ton olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "Toplam yükün yüzde 15'i ülkemize geldi. Yüklerin yüzde 12'si Afrika'ya, yüzde 29'u Asya'ya, yüzde 44'ü Avrupa'ya taşındı. En fazla yük 2 milyon 891 bin 117 ton ile İspanya'ya taşındı. İspanya'yı, 2 milyon 247 bin 564 ton ile Türkiye, 2 milyon 162 bin 210 ton ile Çin takip etti."

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