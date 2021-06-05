Ekonomi Karadenizde 100 milyar dolarlık keşif 2035e kadar tüm gaz ihtiyacımızı karşılayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Karadeniz'de 100 milyar dolarlık keşif: 2035'e kadar tüm gaz ihtiyacımızı karşılayacak

Türkiye’nin her alanda büyüdüğünü, İHA ve SİHA’lar sayesinde daha da güçlendiğini anımsatan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, yeni bulunan gaz rezervinin 500 milyar metreküpü aştığını ve Türkiye'nin 2023’ten itibaren 11-12 yıllık ihtiyacının tamamını karşılayacağını ifade ederken bunun ayrıca 100 milyar doların üzerinde gelir anlamına geldiğini de belirtti.

Haber Merkezi İHA
Karadenizde 100 milyar dolarlık keşif: 2035e kadar tüm gaz ihtiyacımızı karşılayacak
Karadeniz’deki toplam gaz keşfi 540 milyar metreküpe ulaştı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasında, ‘İş dünyası ile buluşma’ toplantısında konuşan Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Türkiye’nin ekonomi ve büyüme rakamlarını açıkladı.

Pandemi süreci kapsamında verilen desteğin 660 milyar lirayı geçtiğini ifade eden Nebati, “Dünyada büyüyen kaç ülke var? İki elin parmak sayısını geçmez. Çin’den sonra Türkiye 1,8 büyümeyle ikinci ülke oldu. 2021 yılının birinci çeyreğine girdiğimiz zaman başta Kahramanmaraş olmak üzere yüzde 7’lik bir büyümeyle devam etti. Kredi hacmi genişledi ve geçen yıl Kredi Garanti Fonu ile işletmelerimizin büyük bir kısmı bu imkanlardan faydalandı. Vergi ötemeleri ve bugün itibariyle 660 milyar lirayı aşan destekte bulunuldu. Türkiye eğer bugün dünya ülkeleri içinde en hızlı koşanlardan birisiyse, salgından en hızlı kutulan ülkelerden biriyse bunun temel sebebi önceden alınan önlemlerdir” dedi.

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100 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE GELİR

Türkiye’nin her alanda büyüdüğünü, İHA ve SİHA’lar sayesinde daha da güçlendiğini anımsatan Nebati, yeni bulunan gaz rezervinin 500 milyar metreküpü aştığını ve 12 yıl ihtiyacı karşılayacağını ifade etti.

Nebati, “Cumhurbaşkanımız dün gaz rezervi açıkladı ve bu gaz rezerve ile beraber 500 milyar metreküpü aşan bu yıl 2023’ten itibaren 11-12 yıllık ihtiyacımızın tamamını karşılamış olacak. Aynı zamanda 100 milyar doların üzerinde gelir demektir. Birileri küçümseyebilir ama bu ülke gaz buluyor, savunma sanayiinde harikalar üretiyoruz, birileri rahatsız olabilir biz nükleer santraller yapıyoruz. Birileri rahatsız olabilir bizim Suriye’deki varlığımızdan. Birileri rahatsız olabilir İHA’larımız ve SİHA’larımız ile Libya’da olmaktan. Birileri rahatsız olabilir kardeş Azerbaycan ile birlikte olmaktan. Birileri bu ülkenin büyümesinden rahatsız olabilir ama o birileri küçük bir güruhtan başkası değil. Bu ülkeyi cumhurbaşkanımız önderliğinde millet ve devlet aynı yolda çakışmış durumda” dedi.

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'İNANMAYA DEVAM EDELİM'

21’inci yüzyıl Türkiye’nin yüzyılı olacağını söyleyen Nebati, “Bundan emin olun Türkiye köprüyü geçti. Kim engel olmak isterse istesin, kim hangi taşı koyarsa koysun, kim hangi oyunu oynarsa oynasın, cumhurbaşkanımızın önderliğinde biz yürümeye devam edeceğiz. Bu ülkeyi durdurabilecek bir güç ve bu gücün karşısında duracak bir güçte yok. Yeter ki inanmaya devam edelim. Yeter ki biz, varlıklarımıza sahip çıkalım” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıkladı: 135 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulundu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıkladı: 135 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta yer alan Filyos Limanı'nda yeni enerji keşfini açıkladı. Erdoğan yaptığı açıklamada, 'Milletimizle yeni bir müjdeyi daha paylaşıyoruz. Fatih sondaj gemimiz, Sakarya gaz sahasında Amasra-1 kuyusunda, 135 milyar metreküplük doğal gaz keşfi yaptı. Böylece Karadeniz'de bulunan rezerv miktarı toplam 540 milyar metreküpe ulaştı.' dedi.

135 milyar metreküplük yeni rezerv
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135 milyar metreküplük yeni rezerv

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