Ekonomi Karadenizde hamsi bolluğu Kilosu 15 liraya geriledi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Karadeniz’de hamsi bolluğu: Kilosu 15 liraya geriledi

Karadeniz'de, dip trol ve gırgır ağları ile av yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından balıkçılar, ağlarını denizlere bırakmayı sürdürüyor. Karadeniz'de bu yıl bolluk yaşanan hamsinin kilogramı 20 liradan 15 liraya geriledi.

Haber Merkezi DHA
Hamsi'nin kilosu av sezonuyla birlikte 15 liraya kadar düştü.
Hamsi'nin kilosu av sezonuyla birlikte 15 liraya kadar düştü.

Karadeniz'de, 1 Eylül'de av sezonunun başlamasıyla birlikte balık avı sürüyor. Sezonun gelmesiyle, balıkçı tezgahları hamsiyle dolmaya başladı.

Batı kıyılarında sürü halinde görülen hamsiler, yönünü Karadeniz'in doğusuna çevirmeye başladı. Bu yıl bolluk yaşanan hamsinin kilogramı 20 liradan 15 liraya geriledi.

DHA
  • Balıkçılar, deniz suyu sıcaklığının gün geçtikçe düşmesiyle birlikte tezgahlarda balıkların artacağını ve fiyatlarının düşeceğini umut ediyor.

Balıkçılar memnun

Sinoplu balıkçı İbrahim Coşkunarslan, "Hamsi İnebolu tarafında avlanıyor. Yavaş yavaş hamsi Sinop’a doğru geliyor. Geçen hafta hamsinin kilosu 20 liraydı. Bolluğu artmaya başlayınca yerli hamsinin kilosu 15 liraya geriledi" dedi. Balıkçı İbrahim Coşkunarslan da “Havalar soğumaya başladı. Balık daha da artacaktır. Hamsiler yerli, canlı canlı geliyor. Tahminime göre hamsi bir hafta içinde 10 TL’ye kadar düşer" diye konuştu.

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