Karadeniz'de keşiften 2 yıl sonra gaz üretimine başlanmasını uzmanlar yorumladı: Çok etkileyici

Merkezi Londra'da bulunan veri analizi ve danışmanlık şirketi GlobalData'nın petrol ve doğal gaz analisti Rami Khrais, Türkiye'nin doğal gaz talebinin yıldan yıla arttığını ve Karadeniz'deki keşfin bu anlamda önemli olduğunu belirterek, "Sakarya Gaz Sahası'nın zorlu ultra derin su arazisi ve alan düşünüldüğünde keşiften yalnızca iki yıl sonra ilk üretimin gerçekleşmesi oldukça etkileyici." dedi.

Khrais, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Karadeniz'deki keşfinin artan gaz talebini karşılamaya katkı sağlayacağını ifade etti.

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle küresel bir enerji krizi yaşandığını anımsatan Khrais, Türkiye'nin Karadeniz'deki sahayı hızlı geliştirmesinde bunun da etkili olduğunu kaydetti.

Khrais, Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacının tamamına yakınını ithal ettiğinin altını çizerek, "2020'li yılların sonuna doğru sahada tam kapasite üretim başlayacak. Bu sahada ikinci aşamaya geçilmesiyle Türkiye'nin dış kaynaklara bağımlılığı da azalacak. Enflasyondan muzdarip yerel müşterilerin de üzerindeki baskı hafifleyecektir. Karadeniz'deki keşif Türkiye'ye derin sularda yeni keşiflerin önünü açabilir." diye konuştu.

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"Türkiye'nin arz güvenliğinde önemli bir proje"

Columbia Üniversitesi Küresel Enerji Politikaları Merkezi Kıdemli Araştırmacısı Jonathan Elkind de Türkiye'nin Sakarya Gaz Sahası'ndan 2023'ün başlarında üretime başlama niyetinin Türk enerji karar vericileri için güzel bir haber olduğunu söyledi.

Elkind, Türkiye'nin sahadan günde 10 milyon metreküp, yılda ise yaklaşık 3,65 milyar metreküp doğal gaz üretmeyi hedeflediğini anımsatarak, "Bu üretim, Türkiye'nin doğal gaz arzına kademeli ancak sağlam bir ilave olacak." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin gaz talebinin artmasının beklendiğine dikkati çeken Elkind, "Rusya'nın barışçıl bir komşusu olan Ukrayna'ya saldırısının ardından küresel gaz piyasalarının sıkışık olduğu bu dönemde bu keşif ve üretim oldukça önemli." değerlendirmesinde bulundu.

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