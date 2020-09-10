Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Türkiye'yi dışa bağımlılıktan kurtaracak: 21 milyar dolar kâr kalacak

Norveç'teki bağımsız enerji araştırma kuruluşu Rystad Energy'nin Karadeniz'deki gaz keşfine ilişkin analizinden derlediği bilgilere göre, keşfin ilk kapasitesi 320 milyar metreküp olarak açıklanırken, sahanın gerçek üretilebilir rezerv miktarı henüz bilinmiyor. İlk açıklanan kapasite kapsamında, Sakarya Gaz Sahası'ndan yıllık olarak üretilebilecek miktarı 2,5-20 milyar metreküp arasında değişebileceği tahmin ediliyor.

Her iki senaryoda da sahanın başarılı şekilde üretime geçmesinin Türkiye'nin ithalat maliyetini önemli oranda azaltacağı öngörülürken, bu rakam sahadan yapılacak yıllık üretime bağlı olarak 200 milyon dolar ila 1,5 milyar dolar seviyesinde olabilecek.

EKONOMİ Karadeniz gazı şimdiden fiyatlara yansır: Vadeli Doğal Gaz Piyasası 2021’de açılıyor

Bağımlılığı azaltacak

Türkiye'nin bu yılki ortalama gaz ithalatı ve sahanın eşik maliyeti dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre, 320 milyar metreküplük gaz rezervi ülkeyi toplamda yaklaşık 21 milyar dolar ithalat maliyetinden kurtaracak. Bu rakam, küresel gaz fiyatları ve Türkiye'nin ithalat maliyetlerine bağlı olarak gelecek yıllarda yükselebilecek. Sakarya Gaz Sahası'ndan yapılacak üretimin, Türkiye'nin mevcut doğal gaz ithalatı fiyatına göre daha rekabetçi olacağı ve ithalat bağımlılığını azaltacağı için diğer ülkelerle doğal gaz pazarlıklarında ülkenin müzakere gücünü artırması bekleniyor.

OYNAT 00:00 Türkiye ters köşe yaptı: Ruslar'ın fiyat indirmekten başka şansı yok!​ Doğal gazda dengeler değişiyor. Rusya'nın en fazla gaz ihraç ettiği ülkelerden biri olan Türkiye, son yıllarda alım oranında ciddi düşüşler gerçekleştiriyor. Öyle ki, Rus gazındaki yüksek fiyattan dolayı alternatif ülkelere yönelinilirken, mart ayında düşüş oranı ise yüzde 70'i aştı. Türkiye'nin doğal gaz tedariğinde uzun süre açık ara birinci olan Rusya'nın zirveyi 4 ülkeye kaptırmasını yorumlayan uzmanlar ise; değişen dengelerin Rus tarafını indirime zorlayacağının altını çiziyor. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

EKONOMİ Karadeniz için yeni müjdeler yolda: Bu sefer gazın yanında petrol de olabilir

Böylece, Türk ithalatçıların yeni gaz kontratlarında petrol endeksli fiyatlardan uzaklaşarak Avrupa piyasalarında kullanılan fiyatlarla gaz satın alabilecek.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervi Karadeniz'de bulundu

"Türkiye'nin gaz tüketimi ekonomik büyümeyle artacak"

Rystad Energy'nin hesaplamalarına göre, Türkiye'nin doğal gaz talebi son 2 yıllık düşüşten sonra yeniden yükselmeye başlayacak. Bu kapsamda, geçen yıl 44 milyar metreküp seviyesinde gerçekleşen doğal gaz tüketiminin 2030'da 59 milyar metreküpe, 2040'ta ise 71 milyar metreküpe çıkması bekleniyor. Söz konusu artışta Türkiye'nin yüksek ekonomik büyümesinin etkili olacağı öngörülüyor.

OYNAT 02:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin büyük bir heyecanla beklediği müjdeyi açıklama üzere Dolmabahçe Ofis'te kameralar karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kimsenin günahını almıyoruz. Belki de gerçekten aradılar ama bulamadılar. Bu tür çalışmaların, doğrudan milli kuruluşlarımızla yürütülmesine karar verdik.Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih, 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti. Tespit kuyuları açmaya başlayacağız. İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kuıllanımına sunmak.”

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Doğal gaz tüketiminin yüzde 99'unu ithalat yoluyla karşılayan Türkiye, boru hatları üzerinden en fazla ithalatı Rusya, İran ve Azerbaycan'dan gerçekleştirirken, sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatını ağırlıklı olarak Cezayir, Nijerya, Katar ve ABD'den yapıyor. LNG'nin toplam doğal gaz ithalatındaki payının bu yıl yüzde 50'ye çıkacağı hesaplanıyor.

EKONOMİ Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan 320 milyar metreküp doğal gaz kaç yıl kullanılır?

"Keşfin stratejik önemi Doğu Akdeniz'e yansıdı"

Rystad Energy Petrol ve Gaz Analisti Palzor Shenga, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin 2023'te üretime geçme hedefinin iddialı olduğunu ifade etti. Sahada en az birkaç kuyu daha açılması gerektiğini dile getiren Shenga, şöyle konuştu: "Karadeniz'de bu kapsamda altyapı eksikliği var. Şimdiye kadar Karadeniz'de derin deniz sondajı olarak büyük keşifler gerçekleştirilemedi. Bu durum da şirketlerin Karadeniz'deki faaliyetlerini 2012'de durdurmasına yol açtı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, sahasındaki gazın gerçek potansiyelini kanıtlayabilir ve üretime geçebilirse, şirketlerin Karadeniz'e yatırım yapma iştahı yeniden artacaktır."