Karadeniz’e tatilci akını

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, bu yıl özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'den gelen ziyaretçi sayısında artış yaşandığına söyledi. işaret eden Kantarcı, ziyaretçilerin bölge havalimanlarından indikten sonra otobüslerle kültür turlarına katıldıklarını ifade etti. Bölgede turizm sezonunun kısıtlı olduğunu, bunu mart-ekim dönemine yaymaya çalıştıklarını belirten Kantarcı, “Ramazan ayına girmeden bölgede hem acenteler hem oteller oldukça mutlulardı. Yerli turistin ilgisi yüksek. Yağışlı olmasına rağmen bölgede nisan ve mayıs ayları çok keyifli ve kültür turlarına katılım oldukça iyi oranda” değerlendirmesinde bulundu.

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