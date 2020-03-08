Ekonomi Karadenizin umudubu projede
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Karadeniz’in umudu bu projede

Yaklaşık 11 yıldır Trabzon’dan Rusya’ya yapılamayan Ro-Ro seferlerinin umudu Karadeniz-Akdeniz Karayolu Projesi’nde. Trabzon Liman Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, “Bu yol tamamlandığında Trabzon-Rusya arası Ro-Ro seferleri eski günlerine kavuşacak” dedi

Haber Merkezi Yeni Şafak
Karadeniz-Akdeniz Karayolu Projesi
Karadeniz-Akdeniz Karayolu Projesi

Trabzon Limanı’ndan yaklaşık 11 yıldır Rusya’ya yapılamayan Ro-Ro seferlerinin Akdeniz-Karadeniz yol projesinin tamamlanmasıyla hareketlenmesi bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayacak olan, toplam bedeli ise yaklaşık 1 milyar TL olan, bünyesinde, yaklaşık 50 direkt ve dolaylı şekilde ilgilendiren proje ile Karadeniz’in kapıları, İç Anadolu ve Akdeniz’e açılacak. Ordu’dan, Akdeniz Bölgesi’ndeki illere kadar ulaşımı kolaylaştıracak olan proje, Rusya, Gürcistan, Ukrayna gibi ülkelere ithalat ve ihracatta önemli rol üstlenecek.

Muzaffer Ermiş

RO-RO SEFERLERİ BAŞLAR

Karadeniz’i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz’e bağlayacak 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu’nun, 2020 yılının ortalarında tam olarak ulaşıma açılması bekleniyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, projenin bitmesiyle yaklaşık 11 yıldır Trabzon’dan Rusya’ya yapılamayan Ro-Ro seferlerinin yeniden başlamasını umut ettiklerini söyledi. Akdeniz üzerinden gelecek olan TIR’ların projedeki karayolunu kullanarak Ordu’dan geçeceğine dikkat çeken Ermiş, Samsun Limanı’ndan Rusya’ya ihracat yapan Trabzonlu firmaların yolun açılmasıyla Trabzon Limanı’nı tercih edeceklerini belirtti.

SOÇİ KAPANINCA AĞIRLIK SAMSUN’A KAYMIŞTI

Sochi Limanının kapanmasıyla yük trafiğinin Samsun Limanı üzerinden Novorossisk Limanı’na kaydığını belirten Ermiş, “2009 yılının Eylül ayında Ruslar, Trabzon-Sochi seferlerini Sochi Limanını kapatmakla bitirdi. Trabzon Limanı, Türkiye’nin bu kapsamda en büyük ihracat yapılan limanı olup bu manada bir numaraydı. Yılda yaklaşık 350 bin ton civarında Trabzon’dan Rusya’ya, Trabzonlu müteşebbisler tarafından ihracat yapılmaktaydı. Sochi kapanınca bu yük trafiği Novorossisk limanına kaydı. Samsun-Novorossisk, Trabzon-Novorossisk, Trabzon 20 mil avantajlı olmasına rağmen 330 kilometrelik karayolu bir dezavantaj arz ediyordu” dedi.

ABDÜLHAMİT HAN’IN HAYALİ

  • Yolun tamamlanmasıyla birlikte Trabzonlu ihracatçıların Trabzon Limanını tercih edeceğini kaydeden Ermiş, “Karadeniz’in, Akdeniz’e bağlanması projesi Osmanlı’dan 2. Abdülhamid döneminden beri düşünülen bir projedir. Bu yıl içerisinde tamamlanmış ve bitmiş olacak. Yani Ordu Akdeniz yolu açılmaya yakın. Samsun’a giden ihracatçılarımızdan bazıları bizimle görüşme yapmıştı. Dolayısıyla Ordu-Akdeniz yolu hem coğrafi şartlarda çok önemli bir avantaj sağlıyor hem de kış şartlarının ağır geçtiği günlerde güzergâhta kolaylık sağlayacak. İkinci hususta Ordu’dan Karadeniz yoluna çıkılması Trabzon Samsun arasındaki dezavantajı minimize etmiş olacak. Dolayısıyla biz Samsun’a giden ihracatçılarımıza şunu söyledik. Trabzon’da geçmişte nasıl çalıştıysanız evinizdeki gibi hareket etme imkânı devam edecek.

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