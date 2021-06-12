Ekonomi Türkiyeye karantina kalktı Avrupalı turistin talebi ikiye katlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye’ye karantina kalktı: Avrupalı turistin talebi ikiye katlandı

Almanya’nın Türkiye’yi ‘çok yüksek riskli’ ülke statüsünden çıkarması turizmde rezervasyonları katladı. Almanya, dün de temmuzdan itibaren Türkiye’nin de içinde yer aldığı ülkelere yönelik seyahat uyarısını kaldırdı. Kararın ardından dış hatlarda talebin yüzde 150 arttığını belirten SunExpress Üst Yöneticisi, haftada 150 binden fazla rezervasyon almaya başladıklarını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Karantina kalktı rezervasyon arttı​
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Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında aşılamanın yaygınlaşması ve vaka sayılarındaki düşüş, yabancı ülkelerden Türkiye’ye turizm akınını başlattı. Turizm sektörünün geçen yıl aldığı tedbirleri bu yıl daha sıklaştırması ve sektör çalışanlarının üçte ikisinin aşılanması Avrupa’dan gelen turist sayısını artırdı ve rezervasyonları katladı. Almanya’nın hafta içinde aldığı kararla Türkiye’yi “çok yüksek riskli” ülke statüsünden çıkarıp “riskli ülkeler” listesine dahil etmesi kararının ardından rezervasyonlarda büyük bir artış yaşandı.

Yeni düzenlemeyle seyahat tarihinden 14 gün önce her iki doz aşısını yaptıran vatandaşlar, son 6 ayda Kovid-19 hastalığı atlatıldığı ya da test sonuçları negatif olduğu sürece Almanya’ya girişlerde karantinaya maruz kalmayacak. Almanya, dün aldığı ikinci bir kararla 1 Temmuzdan itibaren Türkiye’nin de içinde yer aldığı ülkelere yönelik seyahat uyarısını kaldırdı.

TÜRKİYE SIKI ÖNLEMLER ALDI

Almanya’nın kararı sonrası seyahat kısıtlamalarında ciddi anlamda rahatlama sağlandığını belirten SunExpress Üst Yöneticisi Max Kownatzki, Türkiye’nin aldığı sıkı önlemler, kısıtlamalar, HES kodu uygulaması ve güvenli turizm sertifikasının seyahat etmeyi kolaylaştırdığını bildirdi. Kownatzki, “Şu anda aldığımız rezervasyonlarımız da bunu kanıtlıyor” diye konuştu.

DIŞ HATLARDA %150 ARTIŞ

Haftada 150 binden fazla rezervasyon almaya başladıklarını aktaran Max Kownatzki, şunları söyledi: “Gelirlerimiz pozitife dönmeye başladı. 2019 ile kıyaslarsak bu dönem rezervasyonlarda yaşanan artış, salgın öncesi 2019’un aynı dönemini de geride bıraktı. İç hatlarda yüzde 30’luk bir artış, dış hatlarda ise 2019’un aynı dönemine kıyasla haftadan haftaya rezervasyonlarda yüzde 150’lik bir artış gerçekleşti. Birkaç ay önce son dakika rezervasyonları daha ağırlıktaydı. Bu rakam şu anda yüzde 58’e düştü.”

KRİZDEN GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ

Yaz sezonunda güvenli bir merkez olan Türkiye’ye büyük ilgi beklediklerine dikkati çeken Kownatzki, “Doğası, yiyecekleri muhteşem. Türkiye’nin turistik anlamda sunduğu çok fazla şey var. Her krizden güçlenerek çıkan Türkiye’nin bu krizden de güçlenerek çıkacağını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

ALMANYA UYARILARI 1 TEMMUZ’DA KALDIRIYOR

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, birçok yerde vaka sayılarının düştüğüne ve aşı olan insanların sayısının arttığına işaret ederek, daha fazla normalleşmenin beklenebileceğini belirtti. Maas, bunun seyahatler için de geçerli olduğunu aktararak, yaklaşık bir yıl sonra, haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısının 200’ün altında olan bölgeler için 1 Temmuz’dan itibaren genel seyahat uyarısının kaldırılacağını ifade etti. Kovid-19'un mutasyona uğradığına işaret eden Maas, bu nedenle "yüksek riskli bölgeler" ve "virüs varyasyon bölgeleri" için seyahat uyarısında bulunmaya devam edecekleri bilgisini paylaştı.

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