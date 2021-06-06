Ekonomi Karantinasız Almanya uçuşları bugün başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Karantinasız Almanya uçuşları bugün başladı

Almanya'nın Türkiye'yi 'çok yüksek riskli' ülke statüsünden çıkarıp 'riskli ülkeler' listesine dahil etmesiyle ile birlikte bugünden itibaren bu ülkeye seyahat edecek yolcular, zorunlu karantina uygulamasından muaf tutulacak.

Haber Merkezi DHA
Karantinasız Almanya uçuşları bugün başladı
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Almanya’da Robert Koch Enstitüsü, Sağlık, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları ile birlikte hazırladığı riskli bölgeler listesini güncelledi. Buna göre, Türkiye "çok yüksek riskli" ülke listesinden çıkarılarak, "riskli" ülke grubuna dahil edildi.

Böylece Türkiye’den Almanya’ya gelişlerde, Kovid-19’a aşısının her iki dozunu yaptıranlar, virüsü yenip iyileşenler ve PCR test sonucu negatif olanlar artık 10 gün karantinaya girmek zorunda kalmayacak.

Karantina muafiyeti bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.

Almanya Türkiye’yi 'çok yüksek riskli' ülkeler listesinden çıkardı
KORONAVİRÜS
Almanya Türkiye’yi 'çok yüksek riskli' ülkeler listesinden çıkardı
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