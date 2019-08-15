Ekonomi KARDEMİRden 170 milyon lira net kar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

KARDEMİR'den 170 milyon lira net kar

KARDEMİR Genel Müdürü Soykan, "Bölge ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak için çalışıyoruz. Bunu hep birlikte başarıyoruz. Katma değeri yüksek ürünlerde ülkemizin sektördeki dışa bağımlılığını azaltacak bir strateji izliyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
KARDEMİR 6 aylık net karını 170 milyon TL olarak açıkladı.
KARDEMİR 6 aylık net karını 170 milyon TL olarak açıkladı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Hüseyin Soykan, yılın ilk yarısında 170 milyon liradan fazla net kar elde ettiklerini belirterek, "Bölge ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak için çalışıyoruz. Bunu hep birlikte başarıyoruz. Katma değeri yüksek ürünlerde ülkemizin sektördeki dışa bağımlılığını azaltacak bir strateji izliyoruz" dedi.

  • Soykan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yılın ilk 6 ayını karla kapattıklarını, bu başarıda, ortakların, yönetimin ve çalışanların katkısının büyük olduğunu söyledi.

Şirketin, 2019 yılı 6 aylık konsolide mali tablolarına göre 170 milyon 159 bin 626 lira net kar elde ettiğini aktaran Soykan, şöyle konuştu:

"Satış gelirleri 3 milyar 275 milyon liraya, satış miktarı ise yüzde 5,5 artışla 1,19 milyon tona ulaştı. Fabrikamız sektör ortalamalarının üzerinde bir performans sergiledi. Birçok etkene rağmen karlılığımızı devam ettirdik. Kapasite artışı için birçok üretim alanımızın faaliyetlerini durdurmamıza rağmen, yüksek üretim tonajları yakalandı. Bölge ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak için çalışıyoruz. Bunu hep birlikte başarıyoruz. Katma değeri yüksek ürünlerde ülkemizin sektördeki dışa bağımlılığını azaltacak bir strateji izliyoruz."

Fabrikada yapılan yenileme çalışmalarına da değinen Soykan, "4. yüksek fırın, çelikhane ile kireç fabrikası ve sürekli döküm tesislerinde devam eden kapasite artışı çalışmasının ekim sonuna kadar tamamlanmasını bekliyoruz. Bu yatırımlarla üretimde gerçekleştirilecek artış, gelecek yılki mali rakamlara iyi yönde yansıyacaktır. Ayrıca çelik üretim kapasitesi ilk etapta 2,9 daha sonra ise 3,5 milyon tona ulaşacak." ifadelerini kullandı.

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