Ekonomi KARDEMİRe 106 işçi alınacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

KARDEMİR’e 106 işçi alınacak

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'ndan (KARDEMİR) yapılan açıklamaya göre İŞKUR ile yapılan koordinasyon sonucunda 106 kişiyi firmaya işçi olarak alınacağını açıkladı.

Haber Merkezi IHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu, firmaya 106 işçinin alınacağını açıkladı.

KARDEMİR AŞ Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, KARDEMİR’e işçi alımı için başvuran 402 kişi için yapılan mülakatlar sonucunda alım kriterleri ve teknik yeterliliklere uygun bulunan 106 adayın fabrikada çalışması için çağrıldığı belirtildi. Açıklamada yönetim kurulunun bugüne kadarki personel alımlarında olduğu gibi bu alımda da sadece genel prensiplere ve kriterlere dikkat edilip edilmediği üzerinde durduğu, isim ve kişiler üzerinde hiçbir inisiyatifte bulunmayarak, alınacak personelin teknik yeterlilikleri ve alım kriterlerine uygunluğunun yetkili komisyonlar tarafından bir puanlama sistemine göre yapıldığı kaydedildi.

KARDEMİR’de ihtiyaç duyulan personel temini için Karabük İŞKUR İl Müdürlüğü ile 13 Haziran 2018 tarihinde görüşmeye başlandığı belirten açıklamada, “21 Haziran 2018 tarihinde ise yaptığımız ikinci bir açıklama ile de yine İŞKUR ile koordinasyon halinde mülakatlara başlandığını, mülakat sürecinin birkaç hafta boyunca geniş katılımlı bir heyet tarafından şeffaf ve objektif bir şekilde yapılmaya devam edeceğini, aday sayısının beklenenden düşük kaldığını, amacımızın doğru çalışanın doğru pozisyonda istihdamını sağlamak olduğunu, 35 yaşını aşmamış, teknik eğitim veren meslek lisesi veya meslek yüksek okullarından mezun olan, askerliğini yapmış veya muaf durumda olan ve ayrıca 31 Mayıs 2018 tarihinden sonra işsiz durumda olan şehrimiz gençlerinin başvurularını beklediğimizi belirtmiştik” ifadeleri kullanıldı.

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589 aday mülakata davet edildi

Açıklamada İŞKUR tarafından gönderilen 637 adayın ön görüşme yapılmak üzere çağrıldığı, bunlardan geçmişte KARDEMİR iştirakleri ve şirketinde iş yapan müteahhit firmalarda çalışırken disiplin suçu ve performans yetersizliği nedenleri ile ilişiği kesilmiş olanlar ile davalık olma ve güvenlik kontrol işlemlerinden sonra uygun oldukları tespit edilen 589 adayın mülakata davet edilmek üzere arandığı belirtilirken, İnsan Kaynakları Müdürlüğünce yapılan aramalar esnasında adaylara ait iletişim bilgilerindeki eksikliklerinden, yanlış bilgi kaydı nedeniyle ilgili kişiye ulaşılamama, müteakip defalar aranılan numaradan cevap alınamaması, askerlik, mezun olmama, vefat gibi nedenlerle 171 adaya ise davet yapılamadığı aktarıldı.
20-28 Haziran ile 5-12 Temmuz 2018 tarihlerinde kendilerine ulaşılan 418 aday için planlanan mülakatlara 12 adayın gelmediği de kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • “İnsan Kaynakları Koordinatörü başkanlığında Yatırımlar Koordinatörü, Demir ve Çelik Üretim Direktörü, Haddehaneler Direktörü, Enerji Tesisleri Müdürü, İnsan Kaynakları Müdürü ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü Organizasyon ve Endüstriyel İlişkiler Şefi’nden oluşan kurul nezaretinde toplam 406 adaya mülakat yapılmış, bu adaylardan 4’ü mülakatlar esnasında mezun durumda olmama ve askerlik tecilli olma gibi genel kriterlere uyumsuzlukları nedeniyle değerlendirme dışında bırakılmıştır.”

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