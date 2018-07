KARDEMİR'e derecelendirme kuruluşundan yüksek not KARDEMİR'e derecelendirme kuruluşundan yüksek not Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating'in KARDEMİR'e yüksek not verdiği bildirildi. KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz, "CR Eurasia Rating'in puan artışına ve bize güvenine teşekkür ediyoruz" dedi.

Haber Merkezi 25 Temmuz 2018, 20:14 Son Güncelleme: 25 Temmuz 2018, 20:15 AA