Kargoda hedef 1 milyon teslimat

GKN Kargo, dağıtım sektöründe yaptığı dijital atılımın yanı sıra son 1,5 yılda 150 milyon lira tutarında yatırım yaparak büyümesini sürdürdü. 64 ilde hizmet verir duruma geldiklerini ve personel sayısını da artırdıklarını belirten GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, yılı sonu itibarıyla yatırımlarının 200 milyon liraya ulaşacağını bildirdi.

ÇALIŞAN SAYISINI 3 BİNE ÇIKARACAK

Planlanan büyüme ile birlikte 2022’de gerçekleştirecek diğer bir hedefin de günlük 1 milyon kargo teslimi olarak belirleyen Akyürek, hedeflerine ulaşmak için Çerkezköy, Gimat ve Adana’da 3 aktarma merkezini daha kullanıma açtıklarını kaydetti. Akyürek, 2022'nin ilk ayında 780 kişiyi daha kadrolarına dahil ettiklerini, bu yılki hedeflerinin çalışan sayısını 3 bin kişiye yükseltmek olduğunu ifade etti.

SEKTÖRÜN PERSONEL AÇIĞI VAR

Sektördeki personel açığının farkında olduklarını bu zorlukları aşmak ve hizmet kalitelerini yükseltmek için "Kargo Akademi" projesini hayata geçirmek üzere çalışmalarını başlattıklarını belirten Akyürek, 2022'nin ilk çeyreğinde "Kargo Akademi" ile sektöre bu alanda önemli bir katkı sunacaklarının altını çizdi. Akyürek, yıl sonuna kadar 84 olan acente sayısını 120’ye çıkarmayı planladıklarını, 2023'e kadar 81 ilde şube açmayı hedeflediklerini bildirdi.

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