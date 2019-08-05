Ekonomi Karsan Fransada stratejik ortaklık
OTOMOTİV

Karsan Fransa’da stratejik ortaklık

Yerli toplu taşıma araçları üreticisi Karsan, ürün ve hizmet ağını daha da genişletmek ve ihracattaki yükselen ivmesini sürdürmek üzere yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Fransa’daki yerleşik distribütörü Hervouet Corporate Industry’nin yüzde 50’sini satın alan Karsan, ülkede gerçekleşecek kamu ihalelerine de katılma fırsatını kazandı.

Şuayip Alabay Yeni Şafak
Hervouet Corporate Industry
Hervouet Corporate Industry

Karsan, yurtdışı organizasyonu yapılanması çerçevesinde önemli bir anlaşmaya daha imza attı. Firma, ürün-hizmet ağını genişletmek ve ihracattaki yükselen ivmesini daha da ileriye taşımak adına Fransa’daki yerleşik distribütörü olan Hervouet Corporate Industry’nin (HCI) yüzde 50 hissedarı oldu. Bu ortaklıkla Karsan, Fransa pazarındaki payını artırma ve ülkede gerçekleşen kamu ihalelerine katılabilme noktasında önemli bir adım atmış oldu.

13 ELEKTRİKLİ SİPARİŞİ ALDI

Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “HCI’nin sahip olduğu Fransa pazarında uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve deneyimi ile geniş müşteri portföyü, Karsan’ın bu pazardaki gelişimine de katkı sağlayacaktır. Özellikle elektrikli ürün gamımızı yaygınlaştırmayı istediğimiz Fransa’da, 6 ve 8 metrelik kompakt boyutlarıyla Jest Electric ve Atak Electric araçlarımız talep görüyor. Bu pazardan şimdiye kadar toplam 13 adet elektrikli araç siparişi almış durumdayız” şeklinde konuştu.

PORTFÖYÜNDEN FAYDALANACAK

İhracattaki başarılarına yenilerini katmaya hazır olduklarını belirten Muzaffer Arpacıoğlu, söz konusu ortaklığa ilişkin:

“HCI’nin Fransa pazarında uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve deneyimi ile geniş müşteri portföyü, Karsan’ın bu pazardaki gelişimine katkı sağlayacaktır. Gerek Transdev, RATP ve Keolis gibi büyük operatörler gerekse de yerel teşebbüslerle çalışmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Çevreye saygılı, güvenilir, yüksek performanslı taşıtları ve profesyonel kadrosuyla Fransa pazarında uzun yıllardır hizmet veren ve HCI Group’a bağlı olan HCI, toplu taşıma sektörünün ihtiyaçlarını geniş yelpazedeki ürün gamıyla karşılıyor. Grubun satış ağı içerisinde, Fransa ile birlikte Lüksemburg ve Belçika da yer alıyor.

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