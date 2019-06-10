Ekonomi Karsan Romayı taşıyacak
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
OTOMOTİV

Karsan Roma’yı taşıyacak

Yerli üretici Karsan, yüzde 28.6 hissesine sahip olduğu Industria Italiana Autobus SpA’yla (IIA) ihracattaki yükselişini hız kesmeden sürdürüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Menarinibus Citymood
Menarinibus Citymood

İşbirliği kapsamında Karsan, dünyanın en çok turist çeken şehirlerinden Roma için 227 adetlik otobüs siparişi aldı. Roma Belediyesi için Bursa’daki fabrikasında üreteceği 10 ve 12 metrelik dizel ve CNG’li otobüsleri, Karsan yıl sonuna kadar teslim edecek. Teslim edilecek Menarinibus Citymood markalı otobüsler, yılda yaklaşık 7,2 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Roma’da hizmet verecek.

Okan Baş

61 MİLYON AVROLUK SİPARİŞ

Karsan CEO’su Okan Baş, “Roma otobüsleri ile birlikte bu yıl sadece beş ayda toplamda 61,3 milyon avro büyüklüğünde, 320 adetlik Menarinibus Citymood siparişine ulaşmış olduk. IIA ile işbirliğimizin başlangıcından bu yana, Menarinibus Citymood markalı otobüs ihracatımız yıl sonuna kadar bin adedi aşacak” dedi.

Elektriklide ortak hareket
EKONOMİ
Elektriklide ortak hareket
Kazakistanda seçimi Tokayev kazandı

Kazakistan'da seçimi Tokayev kazandı

Tokayev, seçimlerde yüzde 70,13 oy alarak Cumhurbaşkanı oldu.
Şehidin kanı yerde kalmadı

Şehidin kanı yerde kalmadı

​TSK, bugünkü saldırıyı gerçekleştiren teröristleri ateş altına aldı.
3 kişi hayatını kaybetti

3 kişi
hayatını kaybetti

Başkentte kuvvetli sağanak etkili oldu.
Bayram tatilinin <br>acı bilançosu

Bayram tatilinin
acı bilançosu

Trafik kazalarında 83 kişi yaşamını yitirdi, 868 kişi yaralandı.
Suriye'de saldırı:<br>1 şehit 5 yaralı

Suriye'de saldırı:
1 şehit 5 yaralı

​PKK-PYD'li teröristler TSK gözlem noktasına saldırdı.
Talihsizliklerinizi<br> iyi biliriz

Talihsizliklerinizi
iyi biliriz

Bakan Soylu'dan Koç'un açıklamalarına yanıt.
Tutuklandı

Tutuklandı

Beşiktaş'taki kazanın şüphelilerinden biriydi.
Pendik Sahili'ne<br>'ölü at' vurdu

Pendik Sahili'ne
'ölü at' vurdu

Kıyıya vuran atın görüntüsü yürekleri sızlattı.

Hukuki süreç başladı

Hukuki süreç başladı

Soylu'ya havalimanı çıkışında 'akıllı ol' demişti.
Son gülen <br>Hasan Ali oldu

Son gülen
Hasan Ali oldu

Fransızlar önce alay etti sonra pişman oldu.
Kuyumcudan<br>sahte altın

Kuyumcudan
sahte altın

Polis iki mağazada da gerçek altın bulamadı.
Müjde üstüne müjde

Müjde üstüne müjde

​Yıldırım, seçimlerin ardından atacakları yeni adımları açıkladı.
Yeni rekor kırıldı

Yeni rekor kırıldı

​Antalya Valisi sosyal medyada duyurdu.
Mecliste<br>'askerlik' mesaisi

Mecliste
'askerlik' mesaisi

​Yeni sistemle ilgili değişiklikler Salı günü görüşülecek.
Fransa'da<br>sahte et alarmı

Fransa'da
sahte et alarmı

​Yoksullara 8 ay boyunca sahte kıyma yedirdiler.
Fabrikadaki yangına<br>2 tutuklama

Fabrikadaki yangına
2 tutuklama

​4 işçi yanarak hayatını kaybetmişti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.