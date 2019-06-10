Karsan Roma’yı taşıyacak

İşbirliği kapsamında Karsan, dünyanın en çok turist çeken şehirlerinden Roma için 227 adetlik otobüs siparişi aldı. Roma Belediyesi için Bursa’daki fabrikasında üreteceği 10 ve 12 metrelik dizel ve CNG’li otobüsleri, Karsan yıl sonuna kadar teslim edecek. Teslim edilecek Menarinibus Citymood markalı otobüsler, yılda yaklaşık 7,2 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Roma’da hizmet verecek.

Okan Baş

61 MİLYON AVROLUK SİPARİŞ

Karsan CEO’su Okan Baş, “Roma otobüsleri ile birlikte bu yıl sadece beş ayda toplamda 61,3 milyon avro büyüklüğünde, 320 adetlik Menarinibus Citymood siparişine ulaşmış olduk. IIA ile işbirliğimizin başlangıcından bu yana, Menarinibus Citymood markalı otobüs ihracatımız yıl sonuna kadar bin adedi aşacak” dedi.