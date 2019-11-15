Ekonomi Kart ile 1 trilyon liralık harcama
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kart ile 1 trilyon liralık harcama

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, son 12 ay itibarıyla yerli kartlarla yapılan ödemeler 944 milyar liraya ulaşırken yıl sonunda yabancı kartlar da dahil edildiğinde kartlı ödemelerin 1 trilyon lirayı aşması öngörülüyor.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

BKM ekim dönemine ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı.

Verilere göre, ekim ayı sonunda Türkiye’de 68,6 milyon adet kredi kartı ve 162,4 milyon adet banka kartı bulunuyor.

Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 4’lük, banka kartı sayısında ise yüzde 14’lük artış yaşandı.

Banka kartları ve kredi kartları ile ekim ayında toplam 86,4 milyar liralık ödeme yapıldı. Bu tutarın 73,9 milyar lirası kredi kartlarıyla ödenirken, 12,5 milyar lirasında banka kartları kullanıldı.

Ekimde banka kartları ile yapılan ödemeler geçen yılın ekim ayına göre yüzde 40, kredi kartları ile yapılan ödemeler yüzde 17 artış gösterdi. Aynı dönemde kartlı ödemelerde toplam büyüme ise yüzde 20 olarak gerçekleşti.

Hanehalkı harcamalarında kartlı ödemelerin payı yüzde 40’ı aştı

BKM verilerine göre, 2000’li yılların başında yüzde 7 seviyelerinde olan hanehalkı harcamaları içindeki kartlı ödeme payı yılın ilk yarısı itibarıyla yüzde 40’ı geçti.

Son 20 yılda bu oranın bu seviyelere ulaşması, ödemelerin kayıt içine alınması konusunda da büyük önem taşıyor. Kartlı ödemelerin dönemselliği azaltarak arz ve talebi daha dengeli bir yapıya dönüştürmenin yanı sıra vergi gelirlerini artırma noktasında çok önemli bir rolü bulunuyor.

Temassız ödemeler sekiz ayda yüzde 100 büyüdü

8 Mart’ta günlük temassız ödeme adedi ilk defa 1 milyonu aşarak rekora ulaşmıştı. Ekim ayı verilerine göre günlük temassız ödeme adedinde yeni bir rekor gerçekleşti ve 23 Ekim’de 2 milyonu aştı.

BKM açıklamasına göre, 8 ayda ikiye katlanan temassız işlem adedinin bu seviyelere çıkması toplumun söz konusu ödeme yöntemini ne kadar sahiplendiğinin bir diğer önemli göstergesi olarak ön plana çıkıyor.

Daha çok market, yemek ve akaryakıt ödemelerinde tercih edilen temassız işlemin önümüzdeki dönemde ulaşım, giyim ve elektronik gibi diğer sektörlerde de yaygınlaşarak hayatın her alanında yer almaya başlaması bekleniyor.

Yıl sonunda kartlı ödeme tutarı 1 trilyon lirayı aşacak

Hanehalkı tarafından nakit yerine tercih edilen ve artık vazgeçilmez bir ödeme aracı olan kartlı ödemelerin yıllık tutarı incelendiğinde, son 12 ay itibarıyla yerli kartlarla 944 milyar lira ödeme yapıldığı bilgisine ulaşılıyor.

Yıl sonunda ise yerli kartlarla yapılan ödemelerin 1 trilyon lira gibi önemli bir rakama yaklaşacağı öngörülüyor. 2000 yılında yerli kartlarla yıllık 8 milyar lira ödeme yapıldığı baz alındığında, bugün gelinen noktada kartlı ödemelerin ne kadar geliştiği ve ne kadar büyük bir ekonomiye aracılık ettiği ön plana çıkıyor.

Yabancı kartlarla Türkiye’de yıl sonunda yapılan ödemelerin 80 milyar liraya ulaşacağı düşünüldüğünde, Türkiye’nin aracılık ettiği toplam kartlı ödeme tutarının 1 trilyon lirayı rahatlıkla aşacağı öngörülüyor.

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