Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Kasım ayı dış ticaret verilerini açıkladı. İhracatın 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,77 artışla 165 milyar 67 milyon dolara ulaştığına dikkat çeken Bakan Pekcan, kasım ayında ise 16.21 milyar dolarlık ihracat ile bu yılın en yüksek 4'üncü rakamına ulaşıldığını belirtti.

Haber Merkezi 02 Aralık 2019, 11:28 Son Güncelleme: 02 Aralık 2019, 11:41 Yeni Şafak