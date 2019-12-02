Ekonomi Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Kasım ayı dış ticaret verilerini açıkladı. İhracatın 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,77 artışla 165 milyar 67 milyon dolara ulaştığına dikkat çeken Bakan Pekcan, kasım ayında ise 16.21 milyar dolarlık ihracat ile bu yılın en yüksek 4'üncü rakamına ulaşıldığını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kasım ayı dış ticaret verileri açıklandı.
Kasım ayı dış ticaret verileri açıklandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Kasım ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

Bakan Pekcan'ın açıklamaları şöyle;

Bugün açıklanan 3. çeyrek büyüme rakamıyla artık pozitife geçtik, yıl sonunda çok daha iyi rakamlar göreceğiz.

İhracatımız 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,77 artışla 165 milyar 67 milyon dolara ulaşarak, güçlü ve olumlu seyrini sürdürdü.

Kasım ayı ihracatımız 16 milyar 214 milyon dolar oldu. Bu 11 ayda yakaladığımız 4'üncü en yüksek aylık ihracat rakamı.

11 ay itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen sene yüzde 75,6 iken bu sene yüzde 86,8 seviyesine yükselmiştir.

Dış ticaret açığımız 11 ayda yüzde 51,84 gibi ciddi bir düşüşle 25 milyar 162 milyon dolara gerilemiş durumda.

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