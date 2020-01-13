Ekonomi 12 aylık cari fazla 2 milyar 725 milyon dolar oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kasım ayı Ödemeler Dengesi verileri açıklandı

12 aylık cari fazla 2 milyar 725 milyon dolar oldu

2018 yılının Kasım ayında 1 milyar 41 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabı, 2019 yılının aynı ayında 518 milyon dolar açık verdi. Son açıklanan verilerle birilikte 12 aylık cari fazla ise 2 milyar 725 milyon dolar oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 yılı Kasım ayı Ödemeler Dengesi Gelişmeleri’ni açıkladı.

Buna göre, 2018 yılının Kasım ayında 1 milyar 41 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabı, 2019 yılının aynı ayında 518 milyon dolar açık verdi. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler fazlası 2 milyar 725 milyon dolar oldu.

Söz konusu gelişmede, 2018 yılının Kasım ayında 412 milyon dolar fazla veren ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret dengesi kaleminin bu ayda 1 milyar 111 milyon dolar açık vermesi, ayrıca hizmetler dengesi kaynaklı net gelirlerin 71 milyon dolar azalarak 1 milyar 601 milyon dolara ve ikincil gelir dengesi kaynaklı net gelirlerin 90 milyon dolar azalarak 129 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

  • Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 2018 yılının Kasım ayına göre 177 milyon dolar tutarında artarak 1 milyar 414 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, 2018 yılının aynı ayına göre 140 milyon dolar azalarak 1 milyar 11 milyon dolar oldu.

Finans hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, 2018 yılının aynı ayına göre 1 milyar 36 milyon dolar azalarak 236 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2 milyar 50 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 255 milyon dolar net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 151 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

  • Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 8 milyon dolar net geri ödeme, Genel Hükümet ve diğer sektörler ise sırasıyla 1 milyar dolar ve 600 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 214 milyon dolar azalış ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 616 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, Genel Hükümet 25 milyon dolar net kullanım, bankalar ve diğer sektörler ise sırasıyla 26 milyon dolar ve 22 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ayda 743 milyon dolar net artış gözlendi.

BDDK'dan taksit düzenlemesi: 6 aydan 3 aya düşürüldü
EKONOMİ
BDDK'dan taksit düzenlemesi: 6 aydan 3 aya düşürüldü

Dolar haftaya nasıl başladı?
EKONOMİ
Dolar haftaya nasıl başladı?
İdlibde ateşkes

İdlib'de ateşkes

​Rusya, 3 yeni kontrol noktasının açıldığını duyurdu.
Kanal İstanbul için tarih verdi

Kanal İstanbul için tarih verdi

Ulaştırma Bakanı Turhan, Kanal İstanbul'un detaylarını açıkladı.
4 aylık maaşı da ödenecek

4 aylık
maaşı da ödenecek

​İBB'de işten çıkarılan işçi açtığı davayı kazandı.
Sezonu kapattı

Sezonu kapattı

​Merih Demiral'ın sol diz ön çapraz bağları koptu.
Kullanımını durdurun

Kullanımını durdurun

​Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile 'çok acele' yazı.
Yüzlerce kişi<br> görmek için akın etti

Yüzlerce kişi
görmek için akın etti

​Dakikalar içinde sular altında kaldı.

Kritik Libya toplantısı başladı

Kritik Libya toplantısı başladı

​Çavuşoğlu ve Akar, Rus mevkidaşları ile görüşüyor.

Arnavutköy'de vahşet

Arnavutköy'de vahşet

Battaniyeye sarılı kadın cesedi bulundu.
Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

Sultan Teyze engelli oğlunu yuvaya vermemek için mücadele verdi.
BİST'ten rekor üstüne rekor

BİST'ten rekor üstüne rekor

​1 Şubat 2018 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü.
14:61'de <br>cevap vereceğiz

14:61'de
cevap vereceğiz

Ağaoğlu, Ali Koç'un iddiaları hakkında konuştu.
Hafter Trablus'tan çekilmeli

Hafter Trablus'tan çekilmeli

Libya'da ateşkesin geleceği için gözler Moskova'da.
Uçak kazası İran'ın Çernobil'i

Uçak kazası İran'ın Çernobil'i

​İran'da matem yerini öfke ve kızgınlığa bıraktı.
Kapan-3 başladı

Kapan-3 başladı

Operasyona 825 güvenlik görevlisi katılıyor.
Preslemeden önce son anda fark ettiler

Preslemeden önce son anda fark ettiler

Parçalara ayırıp ayrı ayrı konteynerlere atmışlar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.