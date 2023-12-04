|
Ekonomi

Kasım ayında fiyatı en fazla artan ve düşen iki ürün

TÜİK'in açıkladığı kasım ayı enflasyon rakamlarının ardından fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler de belli oldu. Tüketici fiyatları bazında kasımda en fazla fiyat artışı yüzde 13,63 ile tereyağında, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 4,96 ile taze meyvelerde görüldü.

11:22 - 4/12/2023 понедельник
AA
Kasımda fiyatı en fazla artan ürün tereyağı oldu
Kasımda fiyatı en fazla artan ürün tereyağı oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay tereyağındaki fiyat artışını yüzde 11,94 ile konserve edilmiş veya işlenmiş sebze ve sebze içerikli ürünler, yüzde 10,30 ile taze süt izledi.


Kasımda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 10,02 ile sigaralar, yüzde 9,94 ile peynir, yüzde 9,77 ile kuru sebze ücreti yer aldı.


Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 4,96 ile taze meyvelerde oldu. Bunu, yüzde 3,19 ile diğer büyük ev aletleri, yüzde 2,26 ile elektrikli küçük ev aletleri, yüzde 2,25 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 1,72 ile çocuk giyimi takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, kasımda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Tereyağı 13,63

Konserve edilmiş veya işlenmiş sebze ve sebze içerikli ürünler 11,94

Taze süt 10,30

Sigaralar 10,02

Peynir 9,94

Kuru sebze 9,77

Ev ile ilgili temizlik malzemeleri 7,92

Kümes hayvanları eti 5,68

Pirinç 4,97

Mücevheratlar, saat ve kol saatleri 4,47


Kasımda fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Makarna çeşitleri -0,18

Çamaşır makinesi, kurutucu, bulaşık makinesi -0,34

Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları -1,06

Patates ve bazı yumru bitkiler -1,12

Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler -1,26

Çocuk giyim -1,72

Karayolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı -2,25

Elektrikli küçük ev aletleri -2,26

Diğer büyük ev aletleri -3,19

Taze meyveler -4,96





#en fazla fiyat artışı
#en fazla fiyat düşüşü
#kasım
#enflasyon
7 минут назад
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Marmara'da 5.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul Valisi Davut Gül: "Olumsuz bir durum yok"