Kasım ayında fiyatı en fazla artan ve düşen iki ürün

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 4,96 ile taze meyvelerde oldu. Bunu, yüzde 3,19 ile diğer büyük ev aletleri, yüzde 2,26 ile elektrikli küçük ev aletleri, yüzde 2,25 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 1,72 ile çocuk giyimi takip etti.