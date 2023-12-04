Kasım ayında fiyatı en fazla artan ve düşen iki ürün

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay tereyağındaki fiyat artışını yüzde 11,94 ile konserve edilmiş veya işlenmiş sebze ve sebze içerikli ürünler, yüzde 10,30 ile taze süt izledi.
Kasımda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 10,02 ile sigaralar, yüzde 9,94 ile peynir, yüzde 9,77 ile kuru sebze ücreti yer aldı.
Tereyağı 13,63
Konserve edilmiş veya işlenmiş sebze ve sebze içerikli ürünler 11,94
Taze süt 10,30
Sigaralar 10,02
Peynir 9,94
Kuru sebze 9,77
Ev ile ilgili temizlik malzemeleri 7,92
Kümes hayvanları eti 5,68
Pirinç 4,97
Mücevheratlar, saat ve kol saatleri 4,47
Makarna çeşitleri -0,18
Çamaşır makinesi, kurutucu, bulaşık makinesi -0,34
Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları -1,06
Patates ve bazı yumru bitkiler -1,12
Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler -1,26
Çocuk giyim -1,72
Karayolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı -2,25
Elektrikli küçük ev aletleri -2,26
Diğer büyük ev aletleri -3,19
Taze meyveler -4,96