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OTOMOTİV

Kasko dolu hasarını karşılar mı?

Dolu alarmı sonrası araç sahipleri panikte: Kasko dolu hasarını karşılar mı?

Başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde beklenen dolu yağışı araç sahiplerinin paniğe kapılmasına neden olurken, olası dolu yağışında araçların hasar görmesi halinde bu hasarları kaskonun karşılayıp karşılamayacağını da merak ediyor. Peki kasko dolu hasarını karşılar mı? Dolu hasarında kasko bozulur mu? İşte araç sahiplerinin dolu hasarı sonrası kasko tarafıyla ilgili bilmesi gerekenler..

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Meteoroloji başta İstanbul olmak üzere çok sayıda il için kuvvetli yağış ve dolu uyarısında bulundu. Yağışların perşembe ve cuma günü etkili olması bekleniyor.

Dolu uyarısının yapıldığı illerde araç sahipleri ise paniğe kapıldı.

Olası dolu yağışına yönelik araç sahipleri doludan araçlarının hasar görmesi halinde bu hasarı kaskonun karşılayıp karşılamayacağını, karşılaması durumunda dolu hasarından kaynaklı kaskonun bozulup bozulmayacağını da merak etmeye başladı.

Dolu yağışı bu hale getirdi
OYNAT 00:15
Dolu yağışı bu hale getirdi
İstanbul'da sağanak etkili olmaya başladı. Doludan etkilenen araçlar hasar gördü. İstanbul'da şiddetli dolu yağışı sonucu bazı araçların camlarının patladığı görüldü.

Peki kasko dolu hasarını karşılar mı? İşte dolu hasarı sonrası bilmeniz gerekenler..

KASKO DOLU HASARINI KARŞILAR MI?

Kasko teminatları sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebiliyor ancak, 2017’de bazı sigorta şirketlerinin aldığı karara göre;

4 iş günü içinde zarar dosyasının açılma zorunluluğu kalktı. Sigorta şirketleri yaşanan sel ve dolu felaketinde, oluşan hasar için dosya açtırmanın süresini iki yıla çıkardı. Doludan zarar görenler iki yıl içinde başvuru yapabilecek.

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DOLU HASARINDA KASKO BOZULUYOR MU?

Yine bazı sigorta şirketleri, İstanbul’da yaşanan dolu yağışından zarar gören ve Kasko üzerinden tamir yaptıran sigortalılara yeni bir hizmeti gündemlerine aldı.

Bazı sigorta şirketlerinin doludan zarar görenler için kaskonun bozulmaması kararını aldığı, diğer şirketlerin de bu kararı takip edecekleri öğrenildi.

Ancak oluşan zarar, kaskodan işlem yaptıran araçlar için tramer kaydında sel zararı olarak görülecek.

İstanbul'da dolu paniği: Köprü altına çeken de var battaniye ile kaplayan da
FOTOĞRAF 22
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Perşembe ve Cuma günleri için İstanbul'da il genelinde şiddetli yağış ve dolu uyarısı yapılmasının ardından aracını kapalı otoparka alamayıp dışarıda bırakmak zorunda kalan vatandaşlar kendi imkanları ölçüsünde önlem almaya çalıştı.
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Sancaktepe ve Maltepe'de araçlarını sokağa park etmek zorunda olan vatandaşlar, otomobillerini ellerindeki malzemeler ile korumaya aldı.
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Evlerinden getirdikleri battaniye, branda, halı ve aldıkları inşaat malzemeleri ile araçlarının üzerini kapatan vatandaşlar, doluya karşı önlem almaya çalıştı.
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Perşembe ve Cuma günü şiddetli yağış ve dolu uyarısı yapılması üzerine araçlarını evlerinin önünde park etmek zorunda kalan vatandaşlar araçların üzerine halı ve battaniye örterek korumaya aldı.
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Bu durum en çok sokak kedilerine yaradı.
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Araçların üzerine serilen yumuşak halı ve battaniyelerin üzerinde yatan kediler gülümseten görüntüler oluşturdu.
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Aracının üzerini naylon muşamba ile kapatmaya çalışan Halil Erdem; “İstanbul'un kapalı otopark sorununu çözmeye çalışıyorum.
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Kendi çapımızda önlemimizi almaya çalışıyoruz. Dolu yağacağını haber aldık, tam emin değiliz ama elimizden geldiğince aracımızı kurtarmaya çalışıyoruz şeklinde konuştu.
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Kimi evinin önüne park ettiği aracının üstünü battaniye, halı, kilim gibi şeylerle örterken kim de arabasını oturduğu yere yakın köprü, üst geçit ve viyadük altlarına park ederek önlem almaya çalışıyor.
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Ataşehir'de aracını bir alt geçidin altına park edenlerden biri olan Özden Dikkaya; “Geçen birkaç gün önce dolu yağmıştı, aracım bayağı bir zarar gördü.
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Aracın zarar görmesi problem değil de sonrasında işlem yaptırmak işçin sıra beklemek sorun.
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Geçen sene de yağmıştı, cam patlamıştı, bulamamıştık. Sıkıntılar yaşanıyor yedek parça ile ilgili o yüzden buraya getirip koyuyorum şeklinde konuştu.
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Şişli'de dolu yağışının zararından korumak bazı vatandaşlar minibüslerini köprünün altına park etti.
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Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde de bazı vatandaşlar otomobillerini viyadüğün altına park ederek dolu için önlem aldı.
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İstanbul'da dolu paniği: Köprü altına çeken de var battaniye ile kaplayan da
Meteoroloji'nin perşembe ve cuma günleri için İstanbul'a yönelik şiddetli yağış ve dolu uyarısı yapmasının ardından aracını kapalı otoparka alamayıp dışarıda bırakmak zorunda kalan vatandaşlar kendi imkanları ölçüsünde önlem almaya çalıştı. Çok sayıda vatandaş arabasını korumak için köprü ve viyadük altlarına park ederken, aracını evinin önünden ayırmayan ise halı, battaniye, branda ve dışarıdan aldıkları inşaat malzemeleri ile korumaya aldı.

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