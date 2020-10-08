Dolu alarmı sonrası araç sahipleri panikte: Kasko dolu hasarını karşılar mı?
Başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde beklenen dolu yağışı araç sahiplerinin paniğe kapılmasına neden olurken, olası dolu yağışında araçların hasar görmesi halinde bu hasarları kaskonun karşılayıp karşılamayacağını da merak ediyor. Peki kasko dolu hasarını karşılar mı? Dolu hasarında kasko bozulur mu? İşte araç sahiplerinin dolu hasarı sonrası kasko tarafıyla ilgili bilmesi gerekenler..
Meteoroloji başta İstanbul olmak üzere çok sayıda il için kuvvetli yağış ve dolu uyarısında bulundu. Yağışların perşembe ve cuma günü etkili olması bekleniyor.
Dolu uyarısının yapıldığı illerde araç sahipleri ise paniğe kapıldı.
Olası dolu yağışına yönelik araç sahipleri doludan araçlarının hasar görmesi halinde bu hasarı kaskonun karşılayıp karşılamayacağını, karşılaması durumunda dolu hasarından kaynaklı kaskonun bozulup bozulmayacağını da merak etmeye başladı.
Peki kasko dolu hasarını karşılar mı? İşte dolu hasarı sonrası bilmeniz gerekenler..
KASKO DOLU HASARINI KARŞILAR MI?
Kasko teminatları sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebiliyor ancak, 2017’de bazı sigorta şirketlerinin aldığı karara göre;
4 iş günü içinde zarar dosyasının açılma zorunluluğu kalktı. Sigorta şirketleri yaşanan sel ve dolu felaketinde, oluşan hasar için dosya açtırmanın süresini iki yıla çıkardı. Doludan zarar görenler iki yıl içinde başvuru yapabilecek.
DOLU HASARINDA KASKO BOZULUYOR MU?
Yine bazı sigorta şirketleri, İstanbul’da yaşanan dolu yağışından zarar gören ve Kasko üzerinden tamir yaptıran sigortalılara yeni bir hizmeti gündemlerine aldı.
Bazı sigorta şirketlerinin doludan zarar görenler için kaskonun bozulmaması kararını aldığı, diğer şirketlerin de bu kararı takip edecekleri öğrenildi.
Ancak oluşan zarar, kaskodan işlem yaptıran araçlar için tramer kaydında sel zararı olarak görülecek.