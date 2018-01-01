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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Katar'a e-ihracatın yolu PTT ile açıldı - Ekonomi haberleri

Katar'a e-ihracatın yolu PTT ile açıldı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT AŞ ve Katar Posta Teşkilatının iş birliğiyle hizmete açılan "www.turkishsouq.qa" e-ticaret sitesine ilişkin, "Katar ile iş birliğimiz e-ticaretle sınırlı kalmayacak. Diğer alanlarda da yaygınlaşacak ve iki ülkenin başka yerlerde iş birliği yapmalarının yolunu açacak." dedi.

Haber MerkeziAA
&quot;www.turkishsouq.qa&quot; e-ticaret sitesinden satın alınacak ürünler 7 günde müşterilere ulaşacak.
"www.turkishsouq.qa" e-ticaret sitesinden satın alınacak ürünler 7 günde müşterilere ulaşacak.

Arslan, "www.turkishsouq.qa" e-ticaret sitesinin tanıtımı nedeniyle Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen etkinliğe facetime uygulamasıyla katıldı.

Bakan Arslan, Türkiye ile Katar arasındaki dostluğun geliştirilmesi için iki ülke posta idarelerinin iş birliği yaptıklarını belirterek, e-ticaret konusunda alınan mesafenin söz konusu iş birliğinin en güzel örneği olduğunu bildirdi. Bu iş birliğinin e-ticaret ile sınırlı kalmayacağını dile getiren Arslan, "Diğer alanlarda da yaygınlaşacak ve iki ülkenin başka yerlerde iş birliği yapmalarının yolunu açacak." diye konuştu.

Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Casim es-Saliti de ülkelerinde e-ticaret hacminin 4 milyar Katar riyaline yaklaştığını, bu rakamın 2020'ye kadar 10 milyar Katar riyaline ulaşmasını beklediklerini söyledi.

  • PTT AŞ ile yapılan iş birliğiyle hizmete açılan "www.turkishsouq.qa" e-ticaret sitesinden satın alınacak ürünlerin 7 gün içinde müşterilere ulaşacağını belirten Saliti, bu sürenin kısaltılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

PTT KATAR'A TAŞIYACAK

PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik de projenin dünyaya örnek olacağını ve iki ülke ilişkilerine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Bozgeyik, 2017 sonu itibarıyla küresel e-ticaret pazarının 3 trilyon dolara yaklaştığına dikkati çekerek, Türkiye'nin pazardaki payını büyüteceğini söyledi.

Katar ile yapılan proje sayesinde bu ülkedeki e-ticaret pazarının büyütülemesine katkı sağlanacağını belirten Bozgeyik, "Tanıtımı yapılan site sayesinde Katarlılar Türkiye'deki birçok ürüne ulaşabilecekler. Projenin ilk aşamasının hayata geçmesiyle ülkelerimiz arasındaki ticaret gelişecek, Katarlı dostlarımız pek çok Türk ürününe uygun taşıma bedelleriyle sahip olabilecek." dedi.

Katar Posta Teşkilatı Üst Yöneticisi Faleh Al-Naemi de proje sayesinde Katar'daki müşterilere milyonlarca ürün sunacaklarını belirtti.

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