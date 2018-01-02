Katar’a e-ihracatın yolu PTT ile açıldı

PTT AŞ ve Katar Posta Teşkilatı'nın iş birliğiyle hizmete açılan “www.turkishsouq.qa” adlı e-ticaret sitesi Katar’da tanıtıldı. Sitenin faaliyete başlamasıyla; Türk ve Katarlı şirketler karşılıklı elektronik ticareti PTT üzerinden daha hızlı ve kolay yapabilecekler. Sitenin tanıtımı dolayısıyla “www.turkishsouq.qa” e-ticaret sitesinin tanıtımı nedeniyle Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen etkinliğe Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan facetime uygulamasıyla katıldı.

E-TİCARETLE SINIRLI KALMAYACAĞIZ

Arslan, Türkiye ile Katar arasındaki dostluğun geliştirilmesi için iki ülke posta idarelerinin iş birliği yaptıklarını belirterek, e-ticaret konusunda alınan mesafenin söz konusu iş birliğinin en güzel örneği olduğunu bildirdi. Bu iş birliğinin e-ticaret ile sınırlı kalmayacağını dile getiren Arslan, “Diğer alanlarda da yaygınlaşacak ve iki ülkenin başka yerlerde iş birliği yapmalarının yolunu açacak” diye konuştu.

REKLAM

Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Casim es-Saliti de ülkelerinde e-ticaret hacminin 4 milyar Katar riyaline yaklaştığını, bu rakamın 2020’ye kadar 10 milyar Katar Riyali'ne ulaşmasını beklediklerini söyledi. PTT AŞ ile yapılan iş birliğiyle hizmete açılan “www.turkishsouq.qa” e-ticaret sitesinden satın alınacak ürünlerin 7 gün içinde müşterilere ulaşacağını belirten Saliti, bu sürenin kısaltılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Katar Posta Teşkilatı Üst Yöneticisi Faleh Al-Naemi de proje sayesinde Katar’daki müşterilere milyonlarca ürün sunacaklarını belirtti.