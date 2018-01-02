Katar’a e-ihracatın yolu PTT ile açıldı

PTT AŞ ve Katar Posta Teşkilatı'nın iş birliğiyle hizmete açılan “www.turkishsouq.qa” adlı e-ticaret sitesi Katar’da tanıtıldı. Sitenin faaliyete başlamasıyla; Türk ve Katarlı şirketler karşılıklı elektronik ticareti PTT üzerinden daha hızlı ve kolay yapabilecekler. Sitenin tanıtımı dolayısıyla “www.turkishsouq.qa” e-ticaret sitesinin tanıtımı nedeniyle Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen etkinliğe Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan facetime uygulamasıyla katıldı.
E-TİCARETLE SINIRLI KALMAYACAĞIZ
Arslan, Türkiye ile Katar arasındaki dostluğun geliştirilmesi için iki ülke posta idarelerinin iş birliği yaptıklarını belirterek, e-ticaret konusunda alınan mesafenin söz konusu iş birliğinin en güzel örneği olduğunu bildirdi. Bu iş birliğinin e-ticaret ile sınırlı kalmayacağını dile getiren Arslan, “Diğer alanlarda da yaygınlaşacak ve iki ülkenin başka yerlerde iş birliği yapmalarının yolunu açacak” diye konuştu.
Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Casim es-Saliti de ülkelerinde e-ticaret hacminin 4 milyar Katar riyaline yaklaştığını, bu rakamın 2020’ye kadar 10 milyar Katar Riyali'ne ulaşmasını beklediklerini söyledi. PTT AŞ ile yapılan iş birliğiyle hizmete açılan “www.turkishsouq.qa” e-ticaret sitesinden satın alınacak ürünlerin 7 gün içinde müşterilere ulaşacağını belirten Saliti, bu sürenin kısaltılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
Katar Posta Teşkilatı Üst Yöneticisi Faleh Al-Naemi de proje sayesinde Katar’daki müşterilere milyonlarca ürün sunacaklarını belirtti.
- UYGUN TAŞIMA BEDELİYLE HİZMET
- PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik de projenin dünyaya örnek olacağını ve iki ülke ilişkilerine katkı sağlayacağını dile getirdi. Bozgeyik, 2017 sonu itibarıyla küresel e-ticaret pazarının 3 trilyon dolara yaklaştığına dikkati çekerek, Türkiye’nin pazardaki payını büyüteceğini söyledi. Bozgeyik proje ile Katar'daki e-ticaret pazarının büyüyeceğini söyledi.