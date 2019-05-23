Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Katardan İzmire direkt uçuşlar başladı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Katar'dan İzmir'e direkt uçuşlar başladı

Katar Havayolları tarafından Doha'dan İzmir'e haftada 3 sefer şeklinde düzenlenecek direkt uçuşların ilki bugün gerçekleştirildi.

Haber Merkezi AA
Katar Havayolları
Katar Havayolları

İlk sefer dolayısıyla düzenlenen törende, Katar'dan Adnan Menderes Havalimanı'na gelen 95 yolcu çiçeklerle karşılandı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer, burada yaptığı konuşmada, Katar'dan İzmir'e seferlerin başlamasının çok önemli olduğunu belirterek, iki ülke ilişkilerinde sadece siyasi alanda değil, iktisadi ve kültürel alanda da ciddi gelişme kaydedildiğini söyledi.

Özer, Türkiye'nin, ambargo döneminde Katar halkına çok yardımcı olduğunu, bunun ekonomik anlamda Türkiye'ye fayda sağladığını dile getirdi.

Yolcuları havalimanı personelleri karşıladı.

Türkiye'deki doğrudan ve dolaylı Katar yatırımlarının 20 milyar doları bulduğuna işaret eden Özer, "Bu açılış Katar ve Türkiye ilişkileri açısından yeni bir kapı olacaktır. Bu seferler dolayısıyla Katar'a ihracatımız artacak, ihracatçımızın bu ülkeye kolayca gitmesi sağlanacaktır." dedi.

Katar Havayolları Avrupa'dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Sylvain Bosc de İzmir'in Türkiye'deki 7'inci uçuş noktaları olduğunu söyledi.

Bosc, "Bugünden itibaren İzmir'den Doha'ya haftanın 3 günü 12 business class 132 ekonomik sınıf olmak üzere Airbus A-320 tipi uçaklarımızla hizmet vermeye başlıyoruz. Bu uçuşla beraber 7'ye çıkan Türkiye'deki uçuş noktalarımız yatırım ve turizm fırsatlarını da beraberinde getirecektir." dedi.

TAV Ege Bölge Müdürü Erkan Balcı da bu uçuşların İzmir'e ve Ege Bölgesi'ne büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Adnan Menderes Havalimanı'ndan 30 ülkeye 36 hava yoluyla 55 destinasyona direkt uçuşun mevcut olduğunu belirten Balcı, "2018'de havalimanımızda iç ve dış hatlarda toplam yolcu sayısı 13 milyon 426 bin kişidir." diye konuştu.

REKLAM

Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
EKONOMİ
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

68 günde 24 milyon kişi kullandı
EKONOMİ
68 günde 24 milyon kişi kullandı

30 milyar TL'lik paket
EKONOMİ
30 milyar TL'lik paket
Tabeladaki Dersimyok hükmündedir

Tabeladaki 'Dersim'
yok hükmündedir

Bahçeli, Tunceli Belediyesi'nin kararına ve gündemdeki konulara değindi.
Cansız bedeni bulundu

Cansız bedeni bulundu

Uçurumdan düşerek kaybolan AA muhabirinin cenazesine ulaşıldı.
30 milyar TLlik paket

30 milyar TL'lik paket

Bakan Albayrak reel sektöre yönelik destek paketini açıkladı.
Paha<br>biçilmez bir ömür

Paha
biçilmez bir ömür

Erdoğan, 2019 Fuat Sezgin Yılı Toplantısı'nda konuştu.
'Herkesi kayıt<br>altına alıyoruz'

'Herkesi kayıt
altına alıyoruz'

​FETÖ'cü Hakan Şükür kendisine 'hain' diyenleri tehdit etti.
YSK 24 Haziran'ı neden iptal etmedi?

YSK 24 Haziran'ı neden iptal etmedi?

​CHP'nin İstanbul kararının ardından yaptığı başvuruya YSK'nın gerekçeli kararında net cevap.
Üst düzey teröristi infaz etmişler

Üst düzey teröristi infaz etmişler

PKK'daki çöküş, iç hesaplaşmaları hızlandırdı.

​Büyük indirimi kaçırmayın
15 yıl<br>hapsi istendi

15 yıl
hapsi istendi

​'Erik çekirdeği' dayağında üst sınırda ceza talebi.

Güneyde tersane<br>stratejik zorunluluk

Güneyde tersane
stratejik zorunluluk

​Tersane karşıtı eylem yapanlara Alman Vakfı'ndan para yağmış.

Sarı Yelekliler<br>sokağa çağırıyor

Sarı Yelekliler
sokağa çağırıyor

"Avrupa Diktatörlüğünü" kınamak için Belçikalılara çağrı yapıldı.
Kızılay'a<br>anlamlı yardım

Kızılay'a
anlamlı yardım

2 milyon liranın üzerinde ilaç yardımı yaptı.
Çalışma<br> başlatıldı

Çalışma
başlatıldı

​Hakkari'nin yer altı kaynakları araştırılıyor.
Prototip<br>yıl sonu hazır

Prototip
yıl sonu hazır

​Türkiye'nin otomobili 2022'de yollarda olacak.
Belediye başkanından <br>tehdit ve baskı

Belediye başkanından
tehdit ve baskı

Toplu taşıma yapan firma sahiplerini tehdit etti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.