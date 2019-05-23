Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Katardan İzmire direkt uçuşlar başladı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Katar'dan İzmir'e direkt uçuşlar başladı

Katar Havayollarının Doha'dan İzmir'e ilk direkt uçuşu yapıldı. Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Özer, "Bu seferler dolayısıyla Katar'a ihracatımız artacak, ihracatçımızın bu ülkeye kolayca gitmesi sağlanacaktır" dedi.

Haber Merkezi AA
Katar Havayolları
Katar Havayolları

Katar Havayolları tarafından Doha'dan İzmir'e haftada 3 sefer şeklinde düzenlenecek direkt uçuşların ilki bugün gerçekleştirildi.

İlk sefer dolayısıyla düzenlenen törende, Katar'dan Adnan Menderes Havalimanı'na gelen 95 yolcu çiçeklerle karşılandı.

  • Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer, burada yaptığı konuşmada, Katar'dan İzmir'e seferlerin başlamasının çok önemli olduğunu belirterek, iki ülke ilişkilerinde sadece siyasi alanda değil, iktisadi ve kültürel alanda da ciddi gelişme kaydedildiğini söyledi.

Özer, Türkiye'nin, ambargo döneminde Katar halkına çok yardımcı olduğunu, bunun ekonomik anlamda Türkiye'ye fayda sağladığını dile getirdi.

Türkiye'deki doğrudan ve dolaylı Katar yatırımlarının 20 milyar doları bulduğuna işaret eden Özer, "Bu açılış Katar ve Türkiye ilişkileri açısından yeni bir kapı olacaktır. Bu seferler dolayısıyla Katar'a ihracatımız artacak, ihracatçımızın bu ülkeye kolayca gitmesi sağlanacaktır." dedi.

  • Katar Havayolları Avrupa'dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Sylvain Bosc de İzmir'in Türkiye'deki 7'inci uçuş noktaları olduğunu söyledi.

Bosc, "Bugünden itibaren İzmir'den Doha'ya haftanın 3 günü 12 business class 132 ekonomik sınıf olmak üzere Airbus A-320 tipi uçaklarımızla hizmet vermeye başlıyoruz. Bu uçuşla beraber 7'ye çıkan Türkiye'deki uçuş noktalarımız yatırım ve turizm fırsatlarını da beraberinde getirecektir." dedi.

TAV Ege Bölge Müdürü Erkan Balcı da bu uçuşların İzmir'e ve Ege Bölgesi'ne büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Adnan Menderes Havalimanı'ndan 30 ülkeye 36 hava yoluyla 55 destinasyona direkt uçuşun mevcut olduğunu belirten Balcı, "2018'de havalimanımızda iç ve dış hatlarda toplam yolcu sayısı 13 milyon 426 bin kişidir." diye konuştu.

Törene İzmir Vali Yardımcısı Aydın Memük de katıldı.

REKLAM

Money 20/20'ye damga vuran Türk şirket: Kobaküs
EKONOMİ
Money 20/20'ye damga vuran Türk şirket: Kobaküs

Otomatik katılım ile 5 milyon kişi tasarrufa yönlendi
EKONOMİ
Otomatik katılım ile 5 milyon kişi tasarrufa yönlendi

'Vatandaşın cebine 1 milyar lira tasarruf sağladık'
EKONOMİ
'Vatandaşın cebine 1 milyar lira tasarruf sağladık'
Üzeri kirli diyekoltuğa oturtmadılar

'Üzeri kirli' diye
koltuğa oturtmadılar

​Minibüs şoförü, 6 ay süre ile seferden men edildi.
Tabeladaki Dersimyok hükmündedir

Tabeladaki 'Dersim'
yok hükmündedir

Bahçeli, Tunceli Belediyesi'nin kararına ve gündemdeki konulara değindi.
13 günsonra acı haber

13 gün
sonra acı haber

Uçurumdan düşerek kaybolan AA muhabirinin cenazesi bulundu.
30 milyar<br>TL'lik paket

30 milyar
TL'lik paket

Bakan Albayrak reel sektöre yönelik destek paketini açıkladı.
Hedeflerimize yürümeye<br>devam edeceğiz

Hedeflerimize yürümeye
devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Çalışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.
Paha<br>biçilmez bir ömür

Paha
biçilmez bir ömür

Erdoğan, 2019 Fuat Sezgin Yılı Toplantısı'nda konuştu.
'Herkesi kayıt<br>altına alıyoruz'

'Herkesi kayıt
altına alıyoruz'

​FETÖ'cü Hakan Şükür kendisine 'hain' diyenleri tehdit etti.

​Büyük indirimi kaçırmayın
YSK 24 Haziran'ı neden iptal etmedi?

YSK 24 Haziran'ı neden iptal etmedi?

​CHP'nin İstanbul kararının ardından yaptığı başvuruya YSK'nın gerekçeli kararında net cevap.

Üst düzey teröristi infaz etmişler

Üst düzey teröristi infaz etmişler

PKK'daki çöküş, iç hesaplaşmaları hızlandırdı.

15 yıl<br>hapsi istendi

15 yıl
hapsi istendi

​'Erik çekirdeği' dayağında üst sınırda ceza talebi.
Kızılay'a<br>anlamlı yardım

Kızılay'a
anlamlı yardım

2 milyon liranın üzerinde ilaç yardımı yaptı.
Güneyde tersane<br>stratejik zorunluluk

Güneyde tersane
stratejik zorunluluk

​Tersane karşıtı eylem yapanlara Alman Vakfı'ndan para yağmış.
Sarı Yelekliler<br>sokağa çağırıyor

Sarı Yelekliler
sokağa çağırıyor

"Avrupa Diktatörlüğünü" kınamak için Belçikalılara çağrı yapıldı.
Çalışma<br> başlatıldı

Çalışma
başlatıldı

​Hakkari'nin yer altı kaynakları araştırılıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.