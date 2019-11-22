Ekonomi Katarla ticaret 3 milyar dolara ulaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Katar’la ticaret 3 milyar dolara ulaştı

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye ve Katar'ın karşılıklı ticaret hacminin 3 milyar dolara ulaştığını söyledi. Zeytinoğlu, “10 yıl önce Türkiye’ye yatırım yapan Katar sermayesi 100 milyon dolardı” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ayhan Zeytinoğlu
Ayhan Zeytinoğlu

Türkiye ve Katar'ın ticari ilişkilerinin ele alındığı Türkiye-Katar İş Forumu İstanbul’da gerçekleştirildi. Forumda konuşan TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye ve Katar'ın karşılıklı ticaret hacminin 3 milyar dolara ulaştığını belirtti. Zeytinoğlu, “10 yıl önce ülkemizde yatırım yapan Katar sermayesi 100 milyon dolarlardayken, şimdi bu rakam 2,5 milyar dolar oldu. Türk firmalarının Katar'da üstlendiği projelerin değeri 17 milyar dolara ulaştı. Türk iş dünyası olarak Katar ile hep yakın durduk. Katar Ticaret ve Sanayi Odası ile pek çok platformda büyük bir uyumla çalıştık” şeklinde konuştu. Katar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mohamed bin Jawhar al-Mohamed de, iki ülke liderlerinin çabaları çerçevesinde Katar ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin 2017 yılına oranla yüzde 85 artış sağlayarak 8,7 milyar Katar riyaline ulaştığını söyledi.

İKİLİ ANLAŞMALAR İMZALANDI

forumda, iki ülkeden çeşitli firmalar arasında ticari işbirliği anlaşması imzalandı. Dr. Mohamed bin Jawhar al-Mohamed, Katar ekonomisinin 2022 yılında FIFA Dünya Kupası'nın da etkisiyle yüzde 3 oranında büyüyeceğine dikkat çekerek şöyle konuştu: “Katar, yabancı yatırımcıları desteklemekte ve Katar pazarına girmeleri için teşvik etmektedir. Biz bu forumda, Türk şirketlerinin Katar'daki cazip yatırım ortamlarından istifade etmeleri ve Katar hükümetinin yabancılara sağladığı olanaklardan faydalanmaları konusunda bir davette bulunmak istiyoruz. Katar pazarı Türk şirketlerini ağırlamaktan onur duyacaktır.”

Türkiye Katar hattı zenginlik hattı olsun

  • Türkiye'nin dünyada en fazla turist ağırlayan 6. destinasyon olduğunu aktaran Zeytinoğlu, güçlü yanları birleştirme çağrısında da bulundu. “Biz de büyük bir tecrübe, cesur girişimciler; Katar'da ise sermaye birikimi ve finansal tecrübe var” diyen Zeytinoğlu, “Gelin, somut projelerle bunları bir araya getirelim. Türkiye-Katar ortaklığını bütün dünyaya kabul ettirelim. Türkiye-Katar hattını bu bölgenin huzur, ticaret ve zenginlik hattı yapalım” dedi.

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