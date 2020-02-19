Katarlı şirket hanı otele dönüştürdü

2019 yılında Seba İnşaat’ın Sheraton City Center ile birlikte 93 milyon avroya Katarlı Al Rayyan Tourism Investment Company’e satılan Vali Alemdar Han, firma tarafından otele dönüştürüldü. JW Marriott Istanbul Bosphorus Center Genel Müdürü Sinan Köseoğlu, işletmeye ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Tarihi Vali Alemdar Han İtalyanlar tarafından yapılmış 180 yıllık bir bina. Başta ahşap olup, 1951’de betonarmeye dönüştürülmüş. İtalyan ve Cenevizliler zamanından kalan han, deniz tacirlerinin ofisi, sabun ve zeytinyağı ticaretinin yapıldığı bir işletme olarak kullanılmış. Ayrıca çeşitli gümrük işlerinin yapıldığı ofis olarak da hizmet vermiş. Tarihi eser kategorisinde olduğu için hiçbir şeyine dokunmadık.”

YÜKSELİŞE KATKIDA BULUNACAK

Sinan Köseoğlu, İstanbul'un her geçen gün artan turizm potansiyeline işaret ederek, şehrin lüks otel markalarının ilgisini çekmeye devam ettiğini söyledi. JW Marriott olarak Ankara'dan sonra İstanbul'daki ilk oteli Karaköy'de açtıklarına işaret eden Köseoğlu, şunları kaydetti: "İstanbul geçen yıl 15 milyon turisti ağırlarken yüzde 10'luk artışla, turist sayısını artırdı. Sektör olarak bu yükselişin devam etmesini bekliyoruz. JW Marriott Istanbul Bosphorus olarak, Karaköy’de otelimizi açarak, bu yükselişe katkıda bulunmak istiyoruz."

Sinan Köseoğlu

KİŞİSEL LÜKSÜ ÖN PLANA ÇIKARACAK

Köseoğlu, İstanbul'un gerçek turizm potansiyelini hep birlikte açığa çıkarmak istediklerine işaret ederek, otelin yer aldığı bölgenin, aynı zamanda Galataport projesinin hayata geçeceği bir alan olduğunu anımsattı. Galataport'un bölgeye canlılık getirmesini beklediklerinden bahseden Köseoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Biz de 130 misafir odamız, Spa at JW Istanbul'umuz, her biri farklı konseptte sekiz adet yiyecek ve içecek alanımızla bölgeye değer katmak istiyoruz." İşletmede 245 kişinin istihdam edilğini anlatan Köseoğlu, "Şatafatı değil, kişisel lüks hizmeti ön plana çıkaran bir hizmet anlayışımız var’’ ifadelerini kullandı. İlk yıl için yüzde 70 doluluk oranı hedeflediklerini belirten Köseoğlu, işletmenin standart oda fiyatının 200 avrodan başladığını, oda segmenti yükseldikçe fiyatın da yukarıya çıktığını bildirdi.

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