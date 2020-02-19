Ekonomi Katarlı şirket hanı otele dönüştürdü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Katarlı şirket hanı otele dönüştürdü

Galataport projesiyle birlikte İstanbul'da turizm yatırımları hız kesmiyor. Dünyanın en büyük zincir otellerinden biri olan Marriott International, İstanbul’daki ilk JW Marriott otelini Karaköy’de açtı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

2019 yılında Seba İnşaat’ın Sheraton City Center ile birlikte 93 milyon avroya Katarlı Al Rayyan Tourism Investment Company’e satılan Vali Alemdar Han, firma tarafından otele dönüştürüldü. JW Marriott Istanbul Bosphorus Center Genel Müdürü Sinan Köseoğlu, işletmeye ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Tarihi Vali Alemdar Han İtalyanlar tarafından yapılmış 180 yıllık bir bina. Başta ahşap olup, 1951’de betonarmeye dönüştürülmüş. İtalyan ve Cenevizliler zamanından kalan han, deniz tacirlerinin ofisi, sabun ve zeytinyağı ticaretinin yapıldığı bir işletme olarak kullanılmış. Ayrıca çeşitli gümrük işlerinin yapıldığı ofis olarak da hizmet vermiş. Tarihi eser kategorisinde olduğu için hiçbir şeyine dokunmadık.”

YÜKSELİŞE KATKIDA BULUNACAK

Sinan Köseoğlu, İstanbul'un her geçen gün artan turizm potansiyeline işaret ederek, şehrin lüks otel markalarının ilgisini çekmeye devam ettiğini söyledi. JW Marriott olarak Ankara'dan sonra İstanbul'daki ilk oteli Karaköy'de açtıklarına işaret eden Köseoğlu, şunları kaydetti: "İstanbul geçen yıl 15 milyon turisti ağırlarken yüzde 10'luk artışla, turist sayısını artırdı. Sektör olarak bu yükselişin devam etmesini bekliyoruz. JW Marriott Istanbul Bosphorus olarak, Karaköy’de otelimizi açarak, bu yükselişe katkıda bulunmak istiyoruz."

Sinan Köseoğlu

KİŞİSEL LÜKSÜ ÖN PLANA ÇIKARACAK

  • Köseoğlu, İstanbul'un gerçek turizm potansiyelini hep birlikte açığa çıkarmak istediklerine işaret ederek, otelin yer aldığı bölgenin, aynı zamanda Galataport projesinin hayata geçeceği bir alan olduğunu anımsattı. Galataport'un bölgeye canlılık getirmesini beklediklerinden bahseden Köseoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Biz de 130 misafir odamız, Spa at JW Istanbul'umuz, her biri farklı konseptte sekiz adet yiyecek ve içecek alanımızla bölgeye değer katmak istiyoruz." İşletmede 245 kişinin istihdam edilğini anlatan Köseoğlu, "Şatafatı değil, kişisel lüks hizmeti ön plana çıkaran bir hizmet anlayışımız var’’ ifadelerini kullandı. İlk yıl için yüzde 70 doluluk oranı hedeflediklerini belirten Köseoğlu, işletmenin standart oda fiyatının 200 avrodan başladığını, oda segmenti yükseldikçe fiyatın da yukarıya çıktığını bildirdi.

Doğru yatırımın adresi OSB’ler
EKONOMİ
Doğru yatırımın adresi OSB’ler

Avrupa için 7 milyon koltuk
EKONOMİ
Avrupa için 7 milyon koltuk


Memleketine 3 bin kişilik fabrika ile döndü

Memleketine 3 bin
kişilik fabrika ile döndü

​Elli yıldır Almanya'da yaşayan vatandaş dönüşüyle yüzleri güldürdü.
Birlikte çalışıyoruz

Birlikte çalışıyoruz

ABD Başkanı Trump'tan İdlib açıklaması.
Savcılıktan Osman Kavala kararı

Savcılıktan
Osman Kavala kararı

15 Temmuz soruşturmasından gözaltı.
Kadıköy'e <br>gidecek mi?

Kadıköy'e
gidecek mi?

Galatasaray Başkanı ​Mustafa Cengiz derbi maçıyla ilgili konuştu.
Askeri sevkiyat <br>devam edecek

Askeri sevkiyat
devam edecek

​Cumhurbaşkanlığından İdlib açıklaması.
Gerçeklikle <br>bağdaşmıyor

Gerçeklikle
bağdaşmıyor

İbrahim Kalın'dan Abdullah Gül'e cevap.

Manisa'da 5.2 <br>büyüklüğünde deprem

Manisa'da 5.2
büyüklüğünde deprem

​Deprem, çevre illerde de hissedildi.

Hafter'den Trablus<br> Limanı'na roketli saldırı

Hafter'den Trablus
Limanı'na roketli saldırı

Düzenlenen saldırı kentin her tarafından duyuluyor.
Gezi davasından beraat ettiler

Gezi davasından beraat ettiler

Osman Kavala dahil 9 kişi tüm suçlardan beraat etti.
Barcelona'nın<br> izlediği Türk

Barcelona'nın
izlediği Türk

​Galatasaray'ı reddetti dev kulübe imza atabilir.
Darbe tartışması<br>lüzumsuz gündem

Darbe tartışması
lüzumsuz gündem

​AK Parti Sözcüsü Çelik, toplantı sonrası soruları yanıtladı.
Kubbesindeki <br>ayet dikkat çekti

Kubbesindeki
ayet dikkat çekti

4 milyon basılı 120 milyon elektronik yayın bulunuyor.
23 bin<br>kişiyi hedef aldı

23 bin
kişiyi hedef aldı

​Kişisel bilgi ve para çalmaya odaklanıyor.
Kura tarihi belli oldu

Kura tarihi belli oldu

TOKİ merakla beklenen ilk kura çekiliş tarihini açıkladı.
Polis kurdukları sistemi fark etti

Polis kurdukları sistemi fark etti

Kaçırdıkları ilacın değeri yaklaşık 1 milyon lira.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.