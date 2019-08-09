Katarlı yatırımcıdan 22 milyar dolar

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer, "Katar, Türkiye'de en kısa sürede en hızlı yatırım yapan ülkelerden biri. Katarlıların Türkiye'de şu anda 22 milyar dolar doğrudan ve dolaylı yatırımı var" dedi. 11. Büyükelçiler Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Ankara'da konuşan Büyükelçi Özer, Katar'ın son dönemde Türkiye'den yatırımlarını çekmeye başladığı iddialarına ilişkin, bu konuda kendilerine ulaşmış resmi bilgi olmadığını söyledi. Bazı Katarlıların, Türkiye'de dolar kurundaki hareketlilik nedeniyle birtakım yatırımlarını askıya almış olabileceğini belirten Özer, "Katar devletinin resmi politikası olarak Türkiye'den yaptırımlarını çekmesi gibi bir durum söz konusu değil. Bu yönde alınmış siyasi bir karar yok" dedi. İki ülke ilişkilerin uzun soluklu olduğunu dile getiren Özer, "Türkiye-Katar ilişkileri konjonktürel değil, stratejik" değerlendirmesinde bulundu.

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