Katılım Bankacılığı fırsatlar sunuyor

İnsan kaynağı yetiştirmek adına çalışan üniversitelerle iş birlikleri sektöre donanımlı gençlerin kazandırılmasını sağlıyor. Katılım bankacılığının geleceğini şekillendirmeye yönelik ortamın oluşturulması için atılan bu adımlar dikkat çekiyor. Her alanda faizsiz finans ve katılım bankacılığına yönelik organizasyonlar da öne çıkıyor. Düzenlenen kariyer günleri ise öğrencilere bu alanda mesleki gelişimleri öncesinde bilgilendirilmelerini temin ediyor.

LİSANS VE YÜKSEK LİSANS BÖLÜMLERİ, SEKTÖRÜ GELİŞTİRECEK

Katılım bankacılığının Türkiye’deki üniversitelerde son yıllarda daha fazla yer almaya başlaması; faizsiz finans, İslam ekonomisi ve katılım bankacılığı konularında lisans ve yüksek lisans derslerinin açılması, sektörün ihtiyaçlarını giderecek uzmanların yetişmesine imkan vermektedir. İslami finans, İslam hukuku gibi alanlarda ders veren akademisyenler, bu bankacılık modelinin konvansiyonel bankalardan farklı olduğu bilincinin yerleşmesi için çalışmalarını sürdürmekte. Okullardaki dört yıllık eğitim döneminde, İslam Hukuku kaynaklarından yola çıkılarak verilen İslam ekonomisi bilgilerinin yanı sıra modern finans yöntemlerini inceleyen ve bu iki sistemi kıyaslayan metodlar da yer alıyor. İslami finans alanında akademik kariyer yapmak için yurt dışından ülkemize öğrenciler ve eğitimciler geliyor.

ÖNEMLİ BİR PROJE: ‘GENÇLER İSLAMÎ FİNANSI ÖĞRENİYOR VE UYGULUYOR’

Gençlerde İslami finans farkındalığını oluşturmak için Gençlik ve Spor Bakanlığı, PESA (Politik Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Merkezi) ve İSEFAM (Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırma Merkezi) işbirlikleriyle yürütülen ve yaklaşık 1.000 imam hatip öğrencisine ulaşan “Gençler İslami Finansı Öğreniyor ve Uyguluyor” Projesi, bu alandaki en önemli çalışmalardan biri olarak ön plana çıkıyor. Proje kapsamında yapılan anket ve çalıştayda, katılım bankacılığının gençler arasında yayılması için farklı stratejiler geliştirilmesi adına bazı bulgulara ulaşılıyor. Ankete katılanların yüzde 47’si, İslam ekonomisi kavramını daha önceden duyduğunu ifade etmişti. Bunda şube görünürlükleri ve reklam çalışmalarının, bilinirliği artırmasında etkili olduğu söylenebilir. Yine aynı ankete göre, yalnızca yüzde 2’lik kısmın İslami finans prensipleri ve katılım bankacılığı hakkında kapsamlı bilgiye sahip olduğu görülmekte. Sonuç olarak bu alanda yapılacak çokça işlerin olduğu değerlendirilmektedir.

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Katılım bankalarının üniversitelerle işbirlikleri artıyor

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ile üniversiteler arasında çeşitli alanlarda işbirliği yapılmakta, bu kapsamda faizsiz bankacılık konulu yabancı dildeki eserler Türkçeye kazandırılmaktadır. Bu kapsamda yapılanlar;

*Faizsiz finans ve katılım bankacılığı alanında gerekli insan kaynağını geliştirmek ve bu alanı teşvik etmek amacıyla burs veriliyor.

* Faizsiz finans ve katılım bankacılığı konularını içeren ödüllü makale yarışması düzenleniyor.

* İslami finans alanında etkinlikler düzenleniyor.

* Katılım bankaları üniversitelerde kariyer günleri düzenliyor.

* Katılım bankaları tarafından girişimci gençlere fırsatlar sunuluyor. Girişimcilere katılım bankaları üst yöneticileri ile çalışanları ve sektör uzmanlarından eğitim ve mentorluk desteği veriliyor. Ayrıca, kendi alanlarının yanı sıra hukuktan muhasebeye pek çok alanda da destek sağlanıyor.

Katılım bankacılığı strateji belgesinde eğitim vurgusu

"Gençlere hayatın her alanında karşımıza çıkan ekonomik ve finansal operasyonlarda İslami esaslara uygun davranılması bilinci verilmelidir." Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin 2015 yılında açıkladığı Katılım Bankacılığı 2015-2025 Strateji Belgesi’nde yer alan “Eğitim, İK (insan kaynakları) ve Sertifikasyon” başlıklı eylem planından da anlaşılacağı üzere katılım bankacılığına yönelik açık öğretim, lisans, yüksek lisans programlarının geliştirilmesi ve öğretim üyesi sayısının arttırılması, personel yetkinliklerinin geliştirilmesi, katılım bankacılığı enstrümanlarının bilinirliğinin yaygınlaştırılması gibi aksiyonların söz konusu bilinçlenmeyi beraberinde getireceği değerlendirilmiştir..