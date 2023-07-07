Katılım bankacılığı hızla büyüyor: Z Raporu temmuz sayısı bayilerde

Z Raporu, Temmuz sayısında birbirinden özel dosya konuları, söyleşiler ve ayrıntılı analizlerle okuyucularının karşısına çıkıyor. Ekonomi gündemini detaylı şekilde ele alan Z Raporu’nun bu ayki kapak konusu ise ‘Ekonomide Paradigma Değişimi: Adalet ve Eşitlik Temelli Katılım Ekonomisi’ başlığını taşıyor. Katılım bankacılığının son yıllardaki hızlı büyümesine dikkat çekilen haberde, bankacılık sektörünün pek çok alanında payını giderek artıran katılım bankacılığının 2023’te Türkiye’de pazar payını yüzde 10’un üzerine çıkarmayı hedeflediğine vurgu yapılıyor. Katılım bankacılığı bankacılık krizlerine karşı da daha dirençli bir yapı ortaya koyuyor.





DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ SALLANIYOR

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına yönelik son yıllarda yaşanan hayal kırıklığı ülkeleri bölgesel ve ikili ticaret antlaşmalarına yönlendiriyor. 2008 krizi ardından sayısı ve kapsamı artan serbest ticaret antlaşmaları konusunda Avrupa başı çekerken, Doğu Asya’da tarihin en kapsamlı serbest ticaret antlaşması hayata geçirildi.

Türk devletleri tarafından kurulan ilk ortak finans kurumu olan Türk Yatırım Fonu resmen işlerlik kazandı. İstanbul merkezli olarak ilk aşamada Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan’ın dâhil olduğu fon, ekonomik kalkınmanın teşvik edilmesini ve Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri arasında işbirliğinin desteklenmesini amaçlıyor.





TEKSTİLDE GLOBAL PAZARA AÇILAN KAPI: ORKA HOLDİNG

İki ana odak noktası, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme ile yarım asırdır Türk tekstil sektörüne hizmet veren Orka Holding, 82 ülke ve 400’ün üzerinde mağaza ile modayı şekillendirmeye devam ediyor.





Küresel sahnede yükselen güç: Hindistan

Güçlü ekonomisi, genç nüfusu ve ekonomik büyüklüğüyle dikkat çeken Hindistan, hızla büyüyen ekonomisi ve geniş demografik avantajları göz önüne alındığında, küresel bir güç olma potansiyeline sahip. Kısa süre önce dünyanın en büyük beşinci ekonomisi olan Hindistan’ın 2030’a kadar üçüncülüğü elde edeceği tahmin ediliyor. Z Raporu’nda ayrıca; Türkiye Yüzyılı’nın ekonomi yönetimi, kongre turizminde Türkiye’nin yeniden yükselişe geçmesi, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri’nin ‘Sürdürülebilirlik markaların yeni dili olmalı’ başlıklı incelemesi yanı sıra AREDA PİAR’ın ev tekstili sektörü araştırması diğer gündem konularını oluşturuyor.



