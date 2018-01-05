EkonomiKatılım bankaları reel sektörü büyütecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Katılım bankaları reel sektörü büyütecek

Katılım bankaları bu yıl KOBİ’leri ve kurumsal bankaları daha fazla destekleme kararı aldı. Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Yönetim Kurulu Başkanı Melikşah Utku, “Sigorta şirketlerinden ikinci el piyasada işlem yapabilecek finansal kurumlara kadar her alanda kendi ekosistemimizi oluşturmamız lazım” dedi.

Haber MerkeziYeni Şafak
Melikşah Utku, “Kendi ekosistemimizi oluşturmamız ve sigorta şirketlerinden tutun da ikinci el piyasada işlem yapabilecek finansal kurumlara ihtiyacımız var. &quot;
Melikşah Utku, “Kendi ekosistemimizi oluşturmamız ve sigorta şirketlerinden tutun da ikinci el piyasada işlem yapabilecek finansal kurumlara ihtiyacımız var. "

Yeni yıla yeni hedeflerle giren Katılım bankaları, ekonomide çarkları daha hızlı döndürmek için odağına KOBİ’ler ve kurumsal müşterileri aldı. Şirketlerin finansal ihtiyaçlarını yerli ekosistemle karşılamak gerektiğine vurgu yapan Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Yönetim Kurulu Başkanı Melikşah Utku, “Kendi ekosistemimizi oluşturmamız ve sigorta şirketlerinden tutun da ikinci el piyasada işlem yapabilecek finansal kurumlara ihtiyacımız var. Mesela, İslami sigortacılık ve aktüeryacılık gibi konularda ciddi çalışmalar yapmamız gerekiyor. Ayrıca, katılım bankacılığı mevzuatının da yürürlüğe girecek olmasıyla katılım bankaları arasında ortak bir standart tutturmuş olacağız. Dijitalleşme sürecine hız kazandırmak da bizi daha ileri bir seviyeye taşıyacak. Şu anda katılım bankacılığının sektörden aldığı pay yüzde 5-6 dolayında. Gelecek yıllarda bu oran da artacak” dedi.

Melikşah Utku

Aktif toplam 155 milyar TL

Utku, sektörün aktif toplamının 155 milyar liraya ulaştığını da aktardı. Ekim 2017 itibarıyla bankacılık sektörünün kredi büyümesinin yüzde 25 civarında olduğuna vurgu yapan Utku, “Bizim sektör ise yüzde 30’luk bir büyüme performansı sergiledi. Kredi Garanti Fonu kredi verme güçünü sağlamlaştırdı. Krediler reel sektöre rahat bir nefes aldırdı. Katılım bankaları olarak, müşterinin cebine para koymadığımızdan ve doğrudan nakit kredi vermediğimizden faaliyetler ilerledikçe, arttıkça, ekonomi canlandıkça KGF üzerindeki limitlerimizi doldurmaya başladık. KGF’nin mütemadi hale gelmesiyle birlikte reel sektöre olan desteklerimizi devam ettireceğiz ve ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmaktan da geri durmayacağız. Katılım bankaları olarak salt rakamsal büyümeden ziyade sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme hedefliyoruz. Ülkenin kalkınması ve proje finansmanına yönelik fon toplama ve yönetmeyi amaçlıyoruz” bilgisini paylaştı.

Yeni oyunculara yerimiz var

Sektöre yeni giriş yapmak isteyen yatırımcılar da olduğunu belirten Melikşah Utku şöyle konuştu; “Sektöre giren 2 kamu katılım bankası niş alanlara yönelirse katılım bankacılığının pazardaki varlığını güçlendireceklerine inanıyorum. Yeni katılım bankalarının kurulacağı duyumları, pazarın hala yeni oyuncuları alabilecek seviyede olduğunu gösteriyor.”
  • Risk bitince OHAL kalkar
  • TKBB Başkanı Utku, Türkiye’nin çok zorlu bir süreci arkasında bıraktığını belirterek, “Riskler minimize edildiğinde OHAL’in kaldırılacağına inanıyorum. Algımızı ve reklamımızı iyi yapamadığımızı itiraf etmem gerekiyor. Gerçekten ülke olarak bu noktada eksiğiz. Mesela OHAL Fransa’da da uygulandı, uygulanıyor. Ancak kimse pek bu noktada konuşmuyor. Ülkemizin realitesini yatırımcıya doğru aktarabilirsek bence yatırımcı algısını ve ilgisini de yukarılara çekebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.
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