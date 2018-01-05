Katılım bankaları reel sektörü büyütecek

Yeni yıla yeni hedeflerle giren Katılım bankaları, ekonomide çarkları daha hızlı döndürmek için odağına KOBİ’ler ve kurumsal müşterileri aldı. Şirketlerin finansal ihtiyaçlarını yerli ekosistemle karşılamak gerektiğine vurgu yapan Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Yönetim Kurulu Başkanı Melikşah Utku, “Kendi ekosistemimizi oluşturmamız ve sigorta şirketlerinden tutun da ikinci el piyasada işlem yapabilecek finansal kurumlara ihtiyacımız var. Mesela, İslami sigortacılık ve aktüeryacılık gibi konularda ciddi çalışmalar yapmamız gerekiyor. Ayrıca, katılım bankacılığı mevzuatının da yürürlüğe girecek olmasıyla katılım bankaları arasında ortak bir standart tutturmuş olacağız. Dijitalleşme sürecine hız kazandırmak da bizi daha ileri bir seviyeye taşıyacak. Şu anda katılım bankacılığının sektörden aldığı pay yüzde 5-6 dolayında. Gelecek yıllarda bu oran da artacak” dedi.

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Melikşah Utku

Aktif toplam 155 milyar TL

Utku, sektörün aktif toplamının 155 milyar liraya ulaştığını da aktardı. Ekim 2017 itibarıyla bankacılık sektörünün kredi büyümesinin yüzde 25 civarında olduğuna vurgu yapan Utku, “Bizim sektör ise yüzde 30’luk bir büyüme performansı sergiledi. Kredi Garanti Fonu kredi verme güçünü sağlamlaştırdı. Krediler reel sektöre rahat bir nefes aldırdı. Katılım bankaları olarak, müşterinin cebine para koymadığımızdan ve doğrudan nakit kredi vermediğimizden faaliyetler ilerledikçe, arttıkça, ekonomi canlandıkça KGF üzerindeki limitlerimizi doldurmaya başladık. KGF’nin mütemadi hale gelmesiyle birlikte reel sektöre olan desteklerimizi devam ettireceğiz ve ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmaktan da geri durmayacağız. Katılım bankaları olarak salt rakamsal büyümeden ziyade sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme hedefliyoruz. Ülkenin kalkınması ve proje finansmanına yönelik fon toplama ve yönetmeyi amaçlıyoruz” bilgisini paylaştı.

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Yeni oyunculara yerimiz var

Sektöre yeni giriş yapmak isteyen yatırımcılar da olduğunu belirten Melikşah Utku şöyle konuştu; “Sektöre giren 2 kamu katılım bankası niş alanlara yönelirse katılım bankacılığının pazardaki varlığını güçlendireceklerine inanıyorum. Yeni katılım bankalarının kurulacağı duyumları, pazarın hala yeni oyuncuları alabilecek seviyede olduğunu gösteriyor.”