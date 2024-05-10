Katılım Finans sekmesi internet sitesinde yayınlanmaya başladı

Bu sayede yatırımcılarımızın Borsa İstanbul’da işlem gören bu enstrümanlar hakkında detaylı bilgi elde etmeleri ve bu ürünlere erişimleri kolaylaştırılmış ayrıca bu alandaki farkındalığın artırılması yönünde önemli bir adım atılmıştır.

Borsa İstanbul Katılım Finans Sayfalarında,

• Borsa İstanbul’da işlem gören katılım esaslı paylar, bu payların seçim kriterleri ve piyasa değerleri ile bu paylar üzerinden hesaplanan pay endeksleri, endekslerin içerikleri ve geçmiş performansları;

• Borsa İstanbul’da işlem gören çeşitli kira sertifikaları (Hazine, Özel); (TL, USD, EUR, Altın); (Yurtiçi, Yurtdışı); (İhraç Tarihi, Vade, İhraç Büyüklüğü)

• Kira sertifikaları fiyatları üzerinden hesaplanan BIST-KYD Kira Sertifikaları Endeksleri ve bu endekslerin geçmiş performansları;

• Türk Lirası Gecelik Katılım Referans Getiri Oranı TLREFK, hesaplanma yöntemi ve geçmiş değerleri;

• BIST Altına Dayalı Endeksler, hesaplanma yöntemi ve geçmiş değerleri;

• Kira sertifikaları kullanılarak geri alma taahhüdü ile satım ve geri satma taahhüdü ile alım işlemleri yapılabilen “Taahhütlü İşlemler Pazarı” gibi merak edilen tüm detaylara erişilebilmektedir.



