Ekonomi Katılımda Türkiye önemli bir merkez
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Katılımda Türkiye önemli bir merkez

İslami Bankalar ve Finans Kurumları Genel Konseyi (CIBAFI) Genel Sekreteri Abdelilah Belatik, Türkiye'nin katılım bankacılığı açısından önemli bir pazar olduğunu söyledi. Belatik, “Türkiye kendi potansiyeliyle ve sonra da Hızla gelişen Asya'daki pazarlara erişimiyle çok önemli bir merkez” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İslami finans alanında hızla ilerleyen Türkiye’ye “merkez” vurgusu yapılmaya başlandı. İslami Bankalar ve Finans Kurumları Genel Konseyi (CIBAFI) Genel Sekreteri Abdelilah Belatik, Türkiye'nin katılım bankacılığı açısından çok önemli bir pazar olduğunu söyledi. Belatik, “Türkiye, İslami finans alanında öncelikle kendi potansiyeliyle ve sonrasında hızla gelişen Asya'daki pazarlara erişimiyle çok önemli bir merkez” ifadesini kullandı. Türkiye'deki İslami finans kurumlarıyla iş birlikleri yaptıklarını anlatan Belatik, bazı bankaların ve kurumların CIBAFI'nin üyesi olduğunu ve gerekli görüşmeleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

Abdelilah Belatik

TÜRKİYE OFİSİ VAR

Belatik, kurum olarak yeni başlangıçları desteklediklerini, önemli işlerin içinde yer almak için çaba sarf ettiklerini ve bunun için Türkiye'de ofislerinin bulunduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile İslami finans üzerine görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Belatik, Türkiye’nin ticari ilişkileri ve bağlarından dolayı yakın gelecek için çok önemli olduğunu vurguladı.

BATILI TALEBİ YÜKSEK

Belatik, İngiltere gibi birçok Batılı ülkede İslami finansa önemli ölçüde talep olduğuna dikkati çekti. Birçok Batılı ülkenin İslami finans sistemini kullanan müşterisi olduğuna dikkat çeken Belatik konuşmasını şöyle sürdürdü: “İslami finanstaki etik ve katılımcı yaklaşım birçok insan tarafından sahiplenildi. Bu sistemi sadece Türkiye ya da diğer Müslüman ülkeler için değil tüm küresel sistem için öneriyoruz. Bunu başarmamız gerekiyor. Örneğin Akdeniz'e kıyısı bulunan ülkeler büyük bir Müslüman toplumunu barındırıyor. Bu ülkelerdeki finansal avantajlar orada ekonomik ilişkileri bulunan Müslüman olmayan gruplar tarafından da kullanılıyor. Bunun yanında birçok Batılı ülkenin İslami finans sistemini kullanan müşterisi var. Örneğin, İngiltere'de bu oranlar çok yüksek. İslami finans sisteminin etik elementleri ve gerçekçi yapısı, Batılı finans sistemine göre daha iyi ve sürdürülebilir alternatif sunuyor.”

KÜRESEL FİNANSA ÖNEMLİ DESTEK

  • Abdelilah Belatik, katılım bankacılığının sadece Müslüman nüfusun yoğun olduğu ülkelere değil tüm küresel finans sistemine avantajlar sağladığının altını çizdi. İslami finansın gerçekçi bir ekonomi imkanı sunduğunu ve açık ekonomik ilişkilere sahip olmasının büyük avantaj olduğunu vurgulayan Belatik, “Bu, sadece finansal ürünler sunan bir sistem değil. Ayrıca, somut varlıkların bankacılık sistemine dahil edilmesi, sadece Müslümanlar için değil bütün talep eden kullanıcılar için faydalı” diye konuştu.

Faizde indirim dalgası sürüyor
EKONOMİ
Faizde indirim dalgası sürüyor
Komando sınırı geçti

Komando sınırı geçti

​İdlib'e bin araçlık silah ve mühimmatla, 4 bin asker sevk edildi.
PKK’lı keskin nişancılar kaçanı vuruyor

PKK’lı keskin nişancılar kaçanı vuruyor

​Yaralı kurtulanlar kamplara götürülüp zindanlara zincirleniyor.
İşgalci İsrailyeni harita hazırlıyor

İşgalci İsrail
yeni harita hazırlıyor
ABD ve İsrail'in planını <br>1992'de anlatmıştı

ABD ve İsrail'in planını
1992'de anlatmıştı

Merhum Erbakan, geleceğe adeta ışık tutmuştu.
Gülen’e ABD ajanı dedi hedef oldu

Gülen’e ABD ajanı dedi hedef oldu

FETÖ haraç alamayınca mafya lideri Yasak'ın üç ülkeye girişine engel oldu.
Trump intikam almaya başladı

Trump intikam almaya başladı

​Kendi aleyhinde ifade veren üç ismi görevden aldı.
Hafter’i kör ettik

Hafter’i kör ettik

​Türkiye'nin gönderdiği sistemler, Hafter uçaklarını engelliyor.
Türkiye'nin<br>siber gücü

Türkiye'nin
siber gücü

Siber saldırıları önleme merkezi USOM, pazartesi günü açılacak.
İnceleme<br>bitti enkaz kalktı

İnceleme
bitti enkaz kalktı

​ABD'den gelen Boeing ekibi çalışmalarını bitirdi.
İstanbul<br>kara kavuştu

İstanbul
kara kavuştu

​Soğuk hava dalgası bugün de devam edecek.
Taşıma<br>fiyatları fırladı

Taşıma
fiyatları fırladı

Elazığ'da ​bazı nakliye firmaları taşıma fiyatlarını 2 katına çıkardı.
Mehtap'ı<br>kim öldürdü?

Mehtap'ı
kim öldürdü?

Ateş'in otomobilden atılmış olma şüphesi ön plana çıkıyor.
Kamudaki<br>insan kaynağına<br>dijital takip

Kamudaki
insan kaynağına
dijital takip

​Kamuda personelin pozisyonunu ve şartlarını takip eden sistem kurulacak.
Görüşmeler devam edecek

Görüşmeler devam edecek

​Dışişleri'nden Rus heyetle görüşme sonrası açıklama.
Kazanan çıkmadı

Kazanan çıkmadı

​Fenerbahçe sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Komandolar sınırda

Komandolar sınırda

​Suriye sınırına takviye yapıldı.
Akıncı'ya Lefkoşeli <br>profesörden alkışlanacak yanıt

Akıncı'ya Lefkoşeli
profesörden alkışlanacak yanıt

Profesör Gözügüzelli, Türklere de seslendi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.