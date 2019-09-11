Ekonomi Katılımın önü açık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Katılımın önü açık

Aktif büyüklük ve topladığı fonlar bakımından Türkiye’deki bankacılık sektörünün yüzde 6-7’sine yaklaşan katılım bankalarının önü açık. Bin 145 şubeyle 16 bini aşkın istihdam sağlayan ve aktif büyüklüğü 240 milyar liraya dayanan katılım bankalarının hedefi, 2025’e kadar pazardan yüzde 15 pay almak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’deki katılım bankacılığı sektörü, geçen yılki başarılı büyüme grafiği bu yılın ilk yarısında da devam ettirdi. Bir tanesi yeni olmakla birlikte Türkiye’de faaliyet gösteren altı katılım bankasının toplam aktif büyüklüğü son güncel verilere göre 240 milyar liraya dayanmış durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 için yüzde 15 pay hedefi belirlediği katılım bankacılığının ülkedeki bütün bankacılık sektöründen aldığı pay şimdilik yüzde 6 civarında bulunuyor.

SEKTÖRÜN İSTİHDAMI 16 BİN KİŞİYE ULAŞTI

Yeni Şafak muhabirinin dün itibariyle Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, Vakıf Katılım, Ziraat katılımın ve Emlak Katılım yetkililerinden aldığı güncel verilere göre; altı katılım bankasının toplam aktif büyüklüğü 239 milyar 600 milyon liraya ulaşmış görülüyor. Şube sayısı bakımından bin 145’e çıkan altı katılım bankasının sağladığı toplam istihdam ise 16 bin 144’e ulaşmış durumda.

FONLARIN YÜZDE 7’Sİ KATILIMDA

Katılım bankacılığının şu anda toplanan fonların yüzde 7’sini, aktif büyüklük ve kullandırılan fonların ise yüzde 6'ya yaklaştı. Ancak sektörün ulaştığı bu pazar payı düşük bulunuyor. Son yıllarda kamu eliyle kurulan 3 katılım bankası sayesinde sektörün oyuncu sayısı iki katına çıktı. Son olarak resmi kuruluşunu tamamlayan Emlak Katılım şube ve istihdam sayısı bakımından şimdilik sınırlı katkı veriyor. Ancak bankanın yıl sonuna kadar 15 şubeye ulaşma hedefi var.

İFM ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞI OLACAK

Ürün çeşitliliği arttıkça daha fazla fon toplayan katılım bankaları için önemli bir kilometre taşı olarak görülen bir başka gelişme ise İstanbul Finans Merkezi projesinin hayata geçirilmesi olacak. İstanbul Finans Merkezi içerisinde katılım bankacılığının tamamen ayrı bir başlık olarak ele alınması ve bu kapsamda altyapı çalışmalarına önem verilmesi, sektörün hedeflerin gerçekleştirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

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DİĞER BANKALARDAN AYRIŞMASI LAZIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün İstanbul’da düzenlenen Alternatif Finansta Yeni Ufuklar: Likidite, Yeşil Finans ve Politik Ekonomi Konferansı’ndaki konuşmasında dikkat çekti. Türkiye’de katılım finansın hakettiği ve olması gereken yerin çok gerisinde olduğundan yakınan Erdoğan, şu mesajları verdi: Katılım finans kurumlarımızın payı toplam bankacılık varlıkları içinde yüzde 5'ler seviyesindedir. Bununla bir yere varmak mümkün değil. Bu oranı çok daha yükseğe çıkarmamız gerekiyor. Hedefimiz 2025 yılı itibariyle katılım finansın bankacılık varlıkları içindeki payının yüzde 15 seviyesine çıkmasıdır. Bunu başarmamız lazım. Bunun için herkesten gayret ve destek bekliyoruz. Katılım finansı bankacılık sisteminin faiz oranlarıyla hareket etmemelidir. Eğer onunla hareket ederse bunun adı aldatmaca olur. Böyle bir şeye asla fırsat verilmemeli.”

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