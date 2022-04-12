Kavcıoğlu TİM heyetiyle görüştü: İhracat gelirlerinin yüzde 40'ının TCMB'ye satılması gündemde

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Bakan Akar: Mayınlarla mücadelemiz başarıyla devam ediyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, insani yardım götürdüğü Ukrayna'da hava sahasının kapatılması üzerine kalan iki A400M uçağına ilişkin, "Hem uçuş ekibi hem teknik ekip gidip uçaklarımızı kontrol etti. Uçaklarımız sağlam durumda, şu ana kadar bir sorun yok. Şartlar müsait olduğu ilk anda uçaklarımızı yurda getireceğiz" dedi. Öte yandan "Karadeniz'de tespit edilen mayınlar için Deniz Kuvvetlerimiz başta olmak üzere gerektiğinde Hava Kuvvetlerimizin de katkısıyla mayınla mücadelemiz devam ediyor. Şu ana kadar gayet başarılı şekilde sürdü bundan sonra da aynı şekilde sürdürüleceğini değerlendiriyoruz" açıklamalarında bulundu.