Kavcıoğlu'ndan ikinci enflasyon raporunda 'sanayi' vurgusu: Yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu yılın ikinci enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla Bankanın İdare Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuştu.





Küresel talep güçlü seyrediyor. Doğal gaz fiyatları tarihsel ortalamalara yakınsandı.

Küresel enflasyonda yukarı yönlü riskler canlı kalkmaya devam ediyor. Küresel çekirdek enflasyondaki düşüş daha yavaş gerçekleşiyor.





Son dönemde bankacılık sektörü kaynaklı sıkıntılar gelişmiş ülkelerde finansal risklerin artmasına yol açtı.





Gelişmiş ülke merkez bankalarının sağladığı likidite destekleri nedeniyle bilanço büyüklüklerindeki düşüş eğilimi sekteye uğradı.





Türk bankacılık sektörü güvenli ve sağlam görünümünü sürdürüyor.





Türkiye ekonomisi en yüksek büyüyen ekonomiler arasında





GSYH, 2021 yılındaki güçlü performansını 2022 yılında da sürdürerek yüzde 5,6 oranında büyüme kaydetmiştir. Her iki dönemde de Türkiye ekonomisi, küresel ölçekte en yüksek büyüyen ekonomiler arasında yerini almıştır.





Sanayide üç kata yakın artış





Ülkemiz sanayi üretiminde gelişmekte olan ülkeler ortalamasının üç katına yakın artış kaydetmiştir.





Satın alma gücü paritesiyle bakıldığında Türkiye ekonomisi kişi başına düşen milli gelirde gelişmiş ülke seviyelerine güçlü şekilde yakınsamaktadır.





2022 yılında savaş ve küresel talepteki azalmaya karşın gücünü koruyan ihracatımız, 2023 yılında talep koşullarında devam eden zayıflık ve deprem felaketine rağmen, ürün ve ülke düzeyindeki çeşitlendirilmiş yapısı ile dayanıklılığını kanıtlamaya devam etmektedir.





2023 yılının geri kalanı cari dengelenmenin güçlendiği bir dönem olacaktır.





Yüksek teknoloji, enerji, yer altı zenginlikleri ve turizmin kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlarımızın geri dönüşüyle birlikte, 2030 yılına kadarki süreçte cari dengeye birikimli olarak yaklaşık 289 milyar dolarlık katkı sağlanacağı tahmin edilmektedir.





Enflasyonun ana eğilimine yönelik göstergelerimiz, fiyat artış oranlarındaki belirgin yavaşlamayı teyit etmektedir. Son dönemde çekirdek göstergeler Ekim 2021’den bu yana kaydedilen en düşük seviyelere gerilemiştir.





Menkul kıymet faizlerinde 15 puanlık düşüş





TL ticari kredi faizleri 2022 yılı Temmuz ayından itibaren politika faizimizle uyumlu olarak 18 puan civarında azalmıştır. 10 yıl vadeli TL menkul kıymet faizleri de 2022 yılı Mart ayından bu yana gerileyerek 15 puana yakın düşüş göstermiştir.





Kararlılıkla yürüttüğümüz hedefli kredi politikamızın etkinliği sayesinde 2021 yılının ilk çeyreğinde TL firma kredisi kullandırımlarının yüzde 40’ının altında olan KOBİ payı, 2022 yılının ilk çeyreğinde yüzde 43’e, 2023’te ise yüzde 62’ye yükselmiştir.





Yıl sonu enflasyon tahmini





2023 ortalama ham petrol tahmini 78,1 dolar, önceki raporda tahmin 80,8 dolar.





TCMB'nin 2023 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini yüzde 27,9 oldu. Önceki tahmin yüzde 22.





TCMB'nin 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 22,3'de kaldı. 2024 enflasyon tahmini de yüzde 8,8 seviyesinde kaldı.











