Ekonomi Kayıpları hızla telafi edecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kayıpları hızla telafi edecek

İTÜ Vakfı'nın Doğa Koleji'ni devralma süreci tamamlandı. Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren, yeni dönemde ilk işlerinin eğitim sürecinde yaşanan aksaklıkları gidermek olacağını söyledi. Özeren, "Hızlı bir eğitim planlaması yapıp, öğrencilerimizin kaybettiği zamanı el ele vererek telafi edeceğiz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Doğa Koleji
Doğa Koleji

Doğa Koleji okullarının İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Vakfı'na devri tamamlandı. İmzaların atılmasının ardından hem İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca hem de Doğa Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren önemli açıklamalarda bulundu.

Serhat Özeren

BAŞARILI PROFİLİ ONU DOĞA'NIN BAŞINA TAŞIDI

Serhat Özeren, İTÜ'yü bağlı başka bir sivil toplum kuruluşu olan İTÜ Geliştirme Vakfı'ından gelen bir isim. İTÜ Geliştirme Vakfı'na bağlı okulları yönetim başarısı Özeren'i Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanlığı'na taşıdı. Özeren, hızlı bir eğitim planlaması yapıp öğrencilerin kaybettiği zamanı telafi edeceklerini söyledi.

"MAAŞLARI ÖDEDİK"

Başta Doğa Koleji velileri, öğretmenleri ve idari personeli olmak üzere tüm tarafların sabrı için teşekkür eden Özeren, "En önemli teşekkürü de 5 aydır maaş almadan fedakarca derslere giren öğretmenlerimize iletmek istiyorum. Bugün itibarıyla öğretmen ve diğer personelimizin geciken maaş ödemelerini gerçekleştirdik. Öğretmenlerimiz ve velilerimizin içi rahat olsun kamuoyunu maddi sorunlarla meşgul etmeyeceğiz. Öğrencilerimizin eğitim ve öğretim sürecinde yaşanan bazı aksaklıklar oldu. Bu süreci hızla telafi etmemiz için yola çıkacağız" dedi.

Öncelikle hızlı bir eğitim planlaması yaparak, öğrencilerin kaybettiği zamanı el ele vererek telafi edeceklerini ifade eden Özeren, "Velilerimizin kaygılarını gidermek için çalışmalarımızı hızlandıracağız. Artık harekete geçme dönemi" diye konuştu.

BAŞARILARIYLA GÜNDEM OLACAK

Mehmet Karaca
  • İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Doğa Koleji'nin devir işlemlerine ilişkin, "Doğa Koleji ile ilgili devir işlemleri tamamlandığını, öğretmen ve personelin maaş ödemeleri yapıldığını söyledi. Doğa Koleji'nin borçlu olduğu grupların, bankalar, Doğa Koleji mensupları ve tedarikçiler olarak sıralanabileceğini dile getiren Karaca, "Bu borçların analizi uzmanlar tarafından yapıldı" dedi.
  • HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUZ
  • İTÜ'de 7 yıldır okullarımızın yönetim kurulu başkanlığını yapan, ülkemizin dijital dönüşümüne katkıda bulunmak için çeşitli kademelerde görev alan ve aynı zamanda bir İTÜ mezunu olan Serhat Özeren'i Doğa Koleji'nin yönetimine getirilmesini sağladıklarını ifade den Karaca, Son bir aydır, gece gündüz demeden Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın bakanlarımız Berat Albayrak ve Ziya Selçuk olmak üzere büyük bir gayretle çalıştığımız konuyu çözüme kavuşturmuş bulunuyoruz. Bundan sonra Doğa Koleji'nin kamuoyunda, çocuklarımızın, öğretmenlerimizin başarıları ile gündem olacağının garantisini vermek isterim."

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