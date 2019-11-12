Kayıt dışına çifte kıskaç

Kayıt dışı istihdamla mücadelede bakanlıklar el ele vererek kayıp ve kaçaklara set çekecek. Kayıt dışı istihdama karşı denetimlerin artırılacağı gelecek yıl Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı(GİB) koordineli çalışacak. Yapılan analizler sonucunda riskli olduğu belirlenen sektörler ve iş yerleri denetlenecek. GİB'den işletmelere ait matrah bilgileri alınarak SGK'nın kayıtları ile karşılaştırılıp riskli olduğu belirlenen iş yerlerine sıkı denetim gerçekleştirilecek. Kayıtlı istihdamın artırılmasının güç olduğu sektörler belirlenerek buraların özelliğine uygun kayıt altına alma uygulamaları geliştirilecek. Kayıt dışılığın yoğun olduğu inşaat ve turizm sektörleri ile küçük ölçekli işletmelere yönelik kayıtlı istihdamı özendirici politika ve uygulamalar geliştirilmesi için yapısal düzenlemeler gerçekleştirilecek.

RİSK ODAKLI DENETİM

Ekonomide yeni adımların atılacağı 2020 yılında kayıt dışı istihdamla da etkin mücadele edilecek. Bu kapsamda sosyal güvenlik sisteminde denetim uygulamaları artırılıp çeşitlendirilecek. Risk odaklı denetim uygulamaları yaygınlaşacak. Bu çerçevede sosyal güvenlik denetmeni sayısı artırılacak. Sosyal güvenlik denetmenleri tarafından yapılan işlemler arasında kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında yapılan denetimlerin payı fazlalaşacak. Kayıt dışı ile mücadele kapsamında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı ortak çalışmalar yürütecek.

İŞLETMELERİN MATRAH BİLGİLERİ ALINACAK

Kayıt dışılığın yoğun olduğu alanlarda GİB ile birlikte ortak denetimler gerçekleştirilecek. GİB'den alınan veriler de dikkate alınarak yapılacak analizler sonucu riskli olduğu belirlenen sektörler ve iş yerleri denetlenecek. GİB'den işletmelere ait matrah bilgileri alınacak. Bu bilgiler SGK kayıtları ile karşılaştırılıp riskli olduğu belirlenen iş yerleri denetlenecek.

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KAYITLI İSTİHDAMI ÖZENDİRİCİ POLİTİKALAR

Kayıtlı istihdamın artırılmasının güç olduğu sektörler belirlenecek. Bu sektörlerin özelliğine uygun kayıt altına alma işlemleri gerçekleştirilecek. Kayıt dışılığın yoğun olduğu inşaat ve turizm sektörleri ile küçük ölçekli işletmelere yönelik kayıtlı istihdamı özendirici politika ve uygulamalar geliştirilmesi için yapısal düzenlemeler gerçekleştirilecek. Küçük ölçekli işletmelerde kayıtlı istihdamın teşviki amacıyla TESK ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile iş birliği yapılarak belirlenen illerde bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri gerçekleştirilecek.